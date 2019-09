Americký akciový trh v závere týždňa uzavrel zmiešane

dnes 12:01 -

Americký akciový trh v piatok uzavrel zmiešane. Pokles akcií technologických firiem totiž pôsobil proti rastu iných účastníkov trhu vrátane veľkých bánk a priemyselných firiem. Index S&P 500 si odpísal 0,1 percenta a uzavrel na úrovni 3 007,39 bodu. Za celý týždeň si však tento index pripísal zhruba jedno percento. Priemyselný Dow Jones v piatok dosiahol už ôsmy rast v rade, keďže stúpol o 0,1 percenta na 27 219,52 bodu. Index menších spoločností Russell 2000 posilnil o 0,2 percenta na 1 578,14 bodu, ale technologický Nasdaq oslabil o 0,2 percenta na 8 176,71 bodu.

Výnosy z dlhopisov v piatok výrazne stúpli po správe amerického ministerstva obchodu, že maloobchodné tržby v krajine sa minulý mesiac zvýšili o 0,4 percenta. To pomohlo rastu akcií bánk. Peňažný ústav JPMorgan posilnil o 2 percentá a banka Citigroup vzrástla o 1,6 percenta. Oslabili však akcie výrobcov čipov po tom, ako spoločnosť Broadcom upozornila, že dopyt zostáva slabý. Firma Broadcom klesla o 3,4 percenta. Zlacneli aj akcie firmy Apple, a to o 1,9 percenta, keďže patrí medzi technologické spoločnosti, ktoré musia predložiť dokumenty Kongresu pre protimonopolné prešetrovanie. Ťažobná firma Freeport-McMoRan si však prilepšila o 3,8 percenta vzhľadom na to, že zmiernenie obchodného napätia medzi Washingtonom a Pekingom viedlo k rastu cien medi o 2,2 percenta.