RegioJet nasadí na trati Bratislava - Komárno dvojposchodové vozne na vybrané vlaky

dnes 13:46 -

Vlakový dopravca RegioJet nasadí na trati Bratislava - Dunajská Streda - Komárno od pondelka 16. septembra dvojposchodové vozne na vybrané vlakové spoje. Súpravy zostavené z poschodových vozňov zvýšia prepravnú kapacitu najvyťaženejších spojov jazdiacich v rannej a popoludňajšej špičke. Informovala o tom v piatok spoločnosť v tlačovej správe s tým, že pre vlakovú dopravu na Žitnom ostrove je to zlomový okamih. RegioJet prevádzkuje osobnú železničnú dopravu medzi Bratislavou a Komárnom vo verejnom záujme na objednávku Ministerstva dopravy a výstavby SR od marca 2012.

"Poschodové vozne budú nasadené na ranný vlak 4308 s odchodom z Dunajskej Stredy do Bratislavy vo všedné dni o 6:15. Vďaka ich nasadeniu sa navýši kapacita na sedenie v rannej a popoludňajšej špičke o stovky miest," povedala riaditeľka vlakovej a autobusovej dopravy RegioJet-u Ivana Kašická. Nasadenie poschodových vozňov nadväzuje na prvú fázu posilnenia kapacít vlakov od 18. februára, keď na vybrané spoje na trase Bratislava - Komárno a späť nasadil dopravca klasickú súpravu zostavenú zo svojich rýchlikových vozňov.

RegioJet zakúpil poschodové vozne od nemeckých železníc DB Regio. Spoločnosť poznamenala, že ide o moderné vozne pre prímestskú dopravu, ktoré doteraz jazdili v okolí bavorskej metropoly Mníchov. Súpravy zostavené z poschodových vozňov budú ťahať najmodernejšie dieselové lokomotívy Siemens Eurorunner, tie spolu s vozňami prešli v uplynulých mesiacoch náročným procesom schválenia pre prevádzku v sieti Železníc Slovenskej republiky. Trať Bratislava - Komárno ešte v roku 2011 svojimi prepravnými výkonmi patrila k menej významným. V súčasnosti je najviac vyťaženou jednokoľajkou na Slovensku a jednou z najvýznamnejších trás pre prímestskú železničnú dopravu v okolí Bratislavy a na Slovensku.

"Vítame, že ministerstvo dopravy sa systematicky zaoberá navyšovaním prepravných kapacít vlakov na trase Bratislava - Komárno. Kým príde k zvýšeniu priepustnosti trate do Komárna, je nasadenie poschodových vozňov jediná možnosť, ako ďalej navyšovať kapacitu spojov, ktoré už dnes v špičke jazdia v dvadsaťminútových intervaloch," uviedla Kašická. "Trať Bratislava - Komárno je najvyťaženejšia jednokoľajná trať na Slovensku a len vlani tu cestovalo 3,6 milióna cestujúcich, čo je medziročne o milión cestujúcich viac," dodala Kašická.

Žlté vlaky RegioJet-u na trati Bratislava - Komárno prepravili v prvom polroku tohto roka rekordných 2,3 milióna cestujúcich, čo je oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 50 percent viac. Hlavnými dôvodmi pokračujúceho silného nárastu počtu cestujúcich na trati sú podľa spoločnosti rast počtu obyvateľov v nových rezidenčných oblastiach v obciach Žitného ostrova a tiež vstup RegioJetu do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. V neposlednom rade množstvo cestujúcich dáva prednosť vlakom pri ceste do práce či späť pre rekonštrukciu a výstavbu cestných komunikácií na príjazde do Bratislavy.