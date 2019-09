Verejnú dopravu v Paríži paralyzoval masový štrajk

dnes 12:16 -

Masový štrajk paralyzoval verejnú dopravu v Paríži, keďže odborári v piatok protestujú proti rozsiahlej reforme dôchodkového systému, ktorú pripravila vláda prezidenta Emmanuela Macrona. Spoločnosť RATP prevádzkujúca parížsku verejnú dopravu uviedla, že je zatvorených 10 liniek metra a doprava na ďalších linkách, vrátane prímestskej železničnej prepravy, je vážne narušená. Štrajk ovplyvnil aj premávku autobusov a električiek.

Zamestnanci dopravnej firmy RATP protestujú proti tomu, že penzijná reforma má znamenať neskorší odchod do dôchodku. Prezident Macron tvrdí, že po zmenách bude penzijný systém "spravodlivejší". Sľúbil, že vek odchodu do dôchodku sa nezmení a naďalej to bude 62 rokov, ale nové podmienky budú ľudí povzbudzovať k tomu, aby pred odchodom do penzie pracovali dlhšie. Reforma sa má formálne predložiť a prerokovať v parlamente na budúci rok.