Spoločnosť John Lewis za prvý polrok vykázala stratu 25,9 mil. libier

Britská sieť obchodných domov John Lewis za svoj účtovný prvý polrok, ktorý sa končil v závere júla, vykázala stratu 25,9 mil. libier (GBP). Za dôvod straty označila zmeny v sektore maloobchodu a pokračujúce obavy z brexitu. Tržby spoločnosti za šesť mesiacov do konca júla oslabili o 1,4 percenta na 4,7 mld. GBP. Informoval o tom portál news.sky.com.

Sieť obchodných domov v súvislosti so svojimi výsledkami za prvý polrok konštatovala, že ak Veľká Británia odíde z Európskej únie bez dohody, vplyv bude "významný" a "nebude možné ho zmierniť". Charlie Mayfield, predseda správnej rady spoločnosti, uviedol, že odchod Británie z EÚ naďalej "zaťažuje náladu spotrebiteľov a to v rozhodujúcom období pre sektor, keď vstupujeme do hlavného obchodného obdobia".