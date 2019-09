Nemecký inštitút Ifo zhoršil odhad vývoja nemeckej ekonomiky, očakáva recesiu

dnes 11:46 -

Nemecký ekonomický inštitút Ifo zhoršil prognózu rastu nemeckej ekonomiky na tento aj budúci rok a predpokladá, že najväčšia ekonomika Európskej únie skĺzne v 3. kvartáli do recesie. Po odhadoch ekonomických inštitútov IfW a IMK je to ďalšia nepriaznivá prognóza vývoja nemeckého hospodárstva, ktorá zvyšuje tlak na Európsku centrálnu banku (ECB), aby zmiernila menovú politiku.

Podľa informácií agentúry Reuters Ifo v najnovšom odhade uviedol, že nemecká ekonomika by mala tento rok vzrásť o 0,5 %. Pôvodne očakával rast na úrovni 0,6 %. Zároveň dodal, že v 3. kvartáli pravdepodobne zaznamená pokles o 0,1 %. To by znamenalo skĺznutie do recesie, keďže nemecká ekonomika klesla už v 2. štvrťroku.

"Vyhliadky zaťažuje vysoká neistota," povedal analytik Ifo Timo Wollmershäuser, pričom poukázal na možné riziká vyplývajúce z odchodu Británie z EÚ bez dohody a eskalácie obchodných konfliktov zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Inštitút uviedol, že problémy nemeckého výrobného sektora sa postupne presúvajú aj do ďalších oblastí ekonomiky vrátane logistiky a sektora služieb. Vo 4. štvrťroku Ifo očakáva mierne zlepšenie situácie, prognóza je však postavená na predpoklade, že nedôjde k brexitu bez dohody, ani k eskalácii obchodných konfliktov Trumpom. V prípade, že jedna z týchto podmienok splnená nebude, hrozí, že ekonomická situácia v Nemecku sa ešte zhorší.

Ifo zároveň zredukoval svoju prognózu, aj čo sa týka vývoja ekonomiky na rok 2020. Pôvodne očakával rast na úrovni 1,7 %, teraz počíta s tým, že ekonomika dosiahne rast len na úrovni 1,2 %.

Inštitút Ifo sa tak pripojil k pesimistickým očakávaniam, ktoré v týchto dňoch zverejnili ďalšie dva nemecké ekonomické inštitúty, Inštitút pre makroekonomickú politiku (IMK) a Inštitút pre svetovú ekonomiku (IfW). IMK vo štvrtok uviedol, že podľa neho je 60-percentné riziko, že nemecká ekonomika skĺzne do recesie, a IfW v stredu (11. 9.) oznámil, že v 3. kvartáli počíta s ešte výraznejším poklesom ekonomiky než v 2. štvrťroku. Zároveň zhoršil odhad tohtoročného rastu nemeckého hospodárstva na 0,4 %. Pôvodne počítal s rastom na úrovni 0,6 %.