Nemeckej ekonomike podľa inštitútu Ifo hrozí recesia

Mníchovský inštitút Ifo zhoršil prognózu rastu nemeckej ekonomiky v tomto a budúcom roku. Doteraz predpovedal, že hospodárstvo za rok 2018 vykáže rast o 0,6 percenta, ale nová predikcia ráta s jeho posilnením iba o 0,5 percenta. Inštitút to uviedol v správe, ktorú vo štvrtok poskytol agentúre SITA. "Nemeckej ekonomike hrozí, že upadne do recesie. Slabosť v priemysle sa postupne šíri do iných sektorov ekonomiky," povedal Timo Wollmershäuser, šéf oddelenia ekonomických prognóz inštitútu Ifo.

Wollmershäuser pritom dodal, že tento výhľad je spojený s mnohými neistotami. "Napríklad predpokladáme, že nenastane tvrdý brexit alebo eskalácia americkej obchodnej vojny," konštatoval. Nemecká ekonomika sa v druhom kvartáli zmenšila o 0,1 percenta a Ifo očakáva ďalší pokles o 0,1 percenta za tretí štvrťrok. "Technicky by to bola recesia," poznamenal Wollmershäuser. Keďže sa predpokladá mierne zotavenie v štvrtom kvartáli, spolu s posilnením nemeckej ekonomiky v prvom štvrťroku o 0,4 percenta by to malo znamenať, že za celý tento rok nemecké hospodárstvo vzrastie o 0,5 percenta.

Výhľad nemeckej ekonomiky v budúcom roku sa tiež zhoršil. Doteraz inštitút Ifo prognózoval jej rast v roku 2020 o 1,7 percenta. Podľa novej predpovede ráta s posilnením len o 1,2 percenta. V roku 2021 by sa však rast hospodárstva Nemecka mal podľa inštitútu Ifo mierne zlepšiť, a to na úroveň 1,4 percenta.