Piloti Ryanairu v Nemecku dostanú prvýkrát kolektívnu zmluvu

Po viacerých štrajkoch a zdĺhavých rokovaniach dostanú piloti leteckej spoločnosti Ryanair, ktorí majú základňu v Nemecku, prvýkrát kolektívnu dohodu o platoch. V stredu to oznámili odbory pilotov Vereinigung Cockpit (VC).

Dohoda obsahuje vyššie fixné platy a od budúceho roka aj vyšší čistý príjem, keďže potom zhruba 400 pilotov môže platiť dane podľa nemeckého práva.

Doteraz boli piloti zdaňovaní vyššími sadzbami v Írsku, kde má Ryanair svoje hlavné sídlo. Na to, aby bolo možné uplatniť nemecké zákony, prevedie Ryanair svoje lietadlá a posádky umiestnené v Nemecku pod svoju dcérsku spoločnosť Malta Air. Maltské právo totiž umožňuje platiť daň z príjmu v zahraničí v rámci EÚ. VC pôvodne požadoval vytvorenie samostatnej nemeckej dcéry.

Vedenie a odbory sa už v decembri dohodli na základných bodoch dohody. Prví dôstojníci môžu počítať so zdvojnásobením hrubého fixného platu na 50.000 eur ročne, kapitáni so zvýšením až do 33 % na 100.000 eur. Keďže sa zároveň znížia pohyblivé zložky platov, celkový plat pilotov sa zvýši len mierne. Dohoda obsahuje aj ďalšie ročné zvyšovanie platov až do marca 2023, keď sa končí jej platnosť.

Odbory a vedenie Ryanairu sa dohodli aj na sociálnom pláne pri zatváraní základní alebo personálnych škrtoch. Naproti tomu sú ešte otvorené rokovania o vytvorení podnikových odborov. V iných krajinách piloti Ryanairu stále štrajkujú, napríklad naposledy vo Veľkej Británii. Aerolínie sa k dohode zatiaľ nevyjadrili, pretože ju ešte musia schváliť členovia VC.