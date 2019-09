IBM a Fraunhofer Gesellschaft spoja sily pri vývoji kvantového počítača

dnes 19:01 -

Americký koncern IBM a nemecká spoločnosť Fraunhofer Gesellschaft vytvoria partnerstvo s cieľom urýchlenia výskumu a vývoja kvantových počítačov.

IBM prvýkrát privezie svoj kvantový počítač Q System One do Nemecka. Účelom spolupráce je vytvoriť výskumné spoločenstvo, ktorého cieľom bude podporiť schopnosti, znalosti a vzdelávanie pri práci s touto technológiou. Miesto, kde sa bude Q System One nachádzať, zatiaľ nie je určené, partneri ho majú nájsť do roka 2020.

Kvantové počítače by mali aspoň teoreticky byť vzhľadom na zásadne odlišný spôsob fungovania mnohonásobne rýchlejšie a výkonnejšie než bežné počítače. V súčasnosti však ide skôr o výskumné projekty, komerčné využitie je ešte vzdialené. Vedci si od kvantových počítačov sľubujú prielom v mnohých vedeckých disciplínach, napríklad pri vývoji nových liekov a umelej inteligencie alebo pri optimalizácii dodávateľských reťazcov v oblasti logistiky.

"Toto partnerstvo je ukážkovou iniciatívou v oblasti kvantových počítačov a rozhodujúci krok vpred pre nemecké výskumné zariadenia a spoločnosti každej veľkosti," povedal Reimund Neugebauer, prezident Fraunhofer Gesellschaft. Inštaláciu počítača IBM v Európe označil za "nevídanú". Pre Fraunhofer Gesellschaft sa tak otvárajú nové možnosti pri vývoji stratégií založených na výpočtovej technike.

Nemecká spolková vláda chce v nasledujúcich dvoch rokoch investovať do vývoja kvantových počítačov celkovo 650 miliónov eur. Cieľom je posunúť zásadné výskumné úspechy do aplikácií a zariadení, ktoré by uspeli na masovom trhu.