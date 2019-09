EDF skúma, či komponenty v niektorých jadrových elektrárňach nie sú chybné

dnes 15:16 -

Francúzsky energetický gigant EDF skúma, či komponenty v niektorých jeho jadrových elektrárňach nie sú chybné. Dôvodom sú informácie o problémoch pri výrobe týchto častí.

Štátna firma v utorok uviedla, že ju kontaktovala dcérska spoločnosť Framatomea a informovala o možných chybách na parných generátoroch, ktoré sa používajú v niektorých jej jadrových elektrárňach.

Tieto komponenty buď ešte neboli naištalované, alebo sa práve inštalujú a ešte neboli uvedené do prevádzky v žiadnom z jadrových zariadení. Nie je jasné, koľkých jadrových elektrární by sa to mohlo týkať.

Francúzske médiá informovali, že cena akcií spoločnosti EDF po uverejnení tejto správy klesla o 7 %.

Francúzsko má celkom 58 jadrových reaktorov a viac ako 70 % energie pochádza z jadra.

Prezident Emmanuel Macron už predtým sľúbil, že do budúceho roka odstaví jadrovú elektráreň Fessenheim na hranici s Nemeckom. Uviedol tiež, že 12 ďalších reaktorov bude do roka 2035 natrvalo zatvorených.