Saudi Aramco zvažuje dvojstupňový úpis akcií, kľúčové je IPO na domácom trhu

dnes 14:46 -

Saudskoarabský ropný koncern Saudi Aramco je pripravený na dvojstupňové uvedenie akcií na burzu, načasovanie celého procesu je však na saudskoarabskej vláde. Uviedol to výkonný riaditeľ spoločnosti Amín Násir, ktorý tak naznačil možné kótovanie akcií aj na zahraničnej burze.

"Aramco je pripravené na obrí prvotný úpis akcií (IPO), časový harmonogram však bude závisieť od rozhodnutia vlády," povedal Násir novinárom na okraj Svetového energetického kongresu. Ako dodal, kľúčový bude najmä úpis akcií na domácom trhu. "Pripravení sme však aj na listing v zahraničí," povedal.

Násir sa tak vyjadril po tom, ako denník The Wall Street Journal minulý týždeň zverejnil, že Aramco uvažuje o postupnom uvedení akcií na domácu burzu s dodatočným kótovaním akcií na zahraničnom trhu - pravdepodobne v Tokiu.

Saudská Arábia má v pláne kótovať celkovo 5 % akcií obrej ropnej spoločnosti, namiesto jednorazového kótovania celého podielu na zahraničnej burze však podľa nemenovaných zdrojov chce tak urobiť postupne s tým, že začne na domácom trhu. Ako uviedli nemenované zdroje pre agentúru Reuters, do konca tohto roka by mohlo byť na akciovej burze v Rijáde (Tadawul) uvedené 1 % akcií a ďalšie 1 % v roku 2020. "Pre trhy bude jednoduchšie to absorbovať," dodali.

Celkovo chce Aramco kótovať spomínaných 5 %, a to v budúcom roku, prípadne v roku 2021, pričom by malo ísť o najväčšiu ponuku na svete. Oficiálne by hodnota saudskoarabskej spoločnosti mala predstavovať približne 2 bilióny USD (1,81 bilióna eur). Očakávaný objem akcií (5 %) by tak mal dosahovať zhruba 100 miliárd USD. Analytici však takúto hodnotu spochybňujú, skôr sa prikláňajú k hodnote 1,5 bilióna USD.

V auguste Saudi Aramco zverejnila výsledky za 1. polrok. Ako uviedla, zisk klesol takmer o 12 % na 46,9 miliardy USD. Dôvodom boli nižšie ceny ropy. Spoločnosť tak prvýkrát zverejnila polročné výsledky.