Mzdy v Británii stúpli najrýchlejším tempom za vyše 11 rokov

Mzdy vo Veľkej Británii vrátane odmien počas trojmesačného obdobia do konca júla vzrástli najrýchlejším tempom za viac ako 11 rokov. Britský štatistický úrad uviedol, že medziročne sa platy zvýšili o štyri percentá po raste o 3,8 percenta za tri mesiace do konca júna. Znamená to, že zárobky v Británii tak už 18 mesiacov rástli rýchlejšie ako inflácia, čo zvyšuje kúpnu silu spotrebiteľov. Informuje o tom portál news.sky.com.

Zároveň počet nezamestnaných vo Veľkej Británii za trojmesačné obdobie do konca júla klesol o 11 tis. na 1,29 milióna. Ide o mierne zotavenie trhu práce po tom, ako júnové údaje ukázali, že počet ľudí bez práce v krajine stúpol o vyše 30 tisíc. Miera nezamestnanosti v Británii sa vrátila na 3,8 percenta, čiže na najnižšiu úroveň od roku 1975, po tom ako sa v predošlom mesiaci zvýšila na 3,9 percenta.

