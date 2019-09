Európske firmy sedia na kope hotovosti

Zdroj: MarketWatch

„Očakávanie všeobecného hospodárskeho spomalenia v Európe obmedzí vytváranie hotovosti v niektorých odvetviach,“ uviedla ratingová agentúra a dodala, že pravdepodobne to bude sprevádzané konzervatívnejšou finančnou politikou zameranou na šetrenie hotovosti.

Aktivistickí investori čoraz viac tlačia spoločnosti v regióne, aby utrácali svoje peniaze alebo ich vrátili akcionárom. Agentúra Moody's uviedla, že v roku 2015 držalo top 10 spoločností 232 miliárd eur v hotovosti. V roku 2017 to bolo 200 miliárd eur a v roku 2018 sa suma zvýšila o 30 % na 260 miliárd eur.



Najviac držala Saudi Aramco, na konci minulého roka mala hotovosť 43 miliárd eur. Štátny producent ropy pripravuje počiatočnú verejnú ponuku až do 5 % podielu do roku 2020 - 2011. Predaj podielu je súčasťou širšej iniciatívy korunného princa Mohammeda bin Salmana s cieľom diverzifikovať hospodárstvo Saudského kráľovstva závislé na rope. K 30. júnu tohto roku však vykázal Saudský zostatok hotovosti 35 miliárd eur, po zvýšení výplaty dividend, čím sa znížil rozdiel medzi ostatnými 10 najvýznamnejšími spoločnosťami.

Volkswagen mal v roku 2018 druhú najväčšiu hromadu peňazí, až 37,5 miliardy eur, o rok skôr to bolo 27,3 miliardy eur. Rast hotovosti sa pripisuje solídnemu prevádzkovému výkonu a nižším platbám v roku 2018 súvisiacim so škandálom úprav emisií.



Spoločnosť Electricite de France mala tretiu najväčšiu hromadu hotovosti, súvaha dosiahla 34,2 miliardy eur, v predchádzajúcom roku to bolo 28,3 miliardy eur.