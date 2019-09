Rastúci trh s donáškovými službami: Tmavé kuchyne pre zdieľanú jazdu

Zdroj: HOR

Bolt je dnes aktívny najmä v krajinách strednej a východnej Európy a v Afrike. Svoje služby ponúka dnes vo viac ako 100 mestách v 30 krajinách sveta. Pod jeho zastrešením ponúka zdieľané jazdy približne pol milióna vodičov na celom svete a posledným veľkým sústom, na ktoré sa Bolt vrhol bol Londýn. V hlavnom meste Británie sa spoločnosť rozhodla konkurovať Uberu a iným spoločnostiam a získať povolenie pre toto mesto im trvalo viac ako 12 mesiacov. Plány na prevádzkovanie rozvozu jedál v Bolte hovoria, že prvé budú spustené služby v regióne Pobaltia a v Juhoafrickej republike.

Je to rozumný krok?

Rozhodnutie vstúpiť do tohto podnikania prišlo relatívne neskoro a stav konkurenčného prostredia je takpovediac hustý. Svedčí o tom aj nedávno oznámená fúzia Holandského Takeaway.com a Britskej firmy Just Eat. Má tak vzniknúť silný hráč s trhovou kapitalizáciou viac ako 10 miliárd euro a ročným kombinovaným objemom objednávok za viac ako 7,3 miliardy eur. Aj ďalší hráči ako Deliveroo, Glovo, prípadne Delivery Hero sú už celoplošne etablovaní vo väčšine krajín Európy. Celé odvetvie donášky jedál je dnes v dynamickom pohybe a spoločnosti sa už pozerajú aj na menšie mestá, kde cítia potenciálny dopyt po ich službách. Rast konkurencie prináša pre zákazníka zrýchlenie dodávky objednaného jedla. Podľa analýzy Španielskeho hráča Glovo trvá dnes v Európe priemerná dodávka od momentu objednania až po zazvonenie pri bráne 22 minút.





Na druhej strane sa napríklad Deliveroo práve vzhľadom na prehustený trh stiahlo z Nemecka a ukončilo tak svoje Nemecké aktivity spustené v roku 2015. Trhový podiel Deliveroo v Nemecku bol 2 % a zvyšných 98 % mal pod kontrolou Holandský hráč Takeaway. Ten prevzal v decembri 2018 za 990 miliónov eur všetky aktivity spoločnosti Delivery Hero v Nemecku. Veľkosť trhu s donáškovými službami v Nemecku sa odhaduje na 6,8 miliardy eur. Jedným z investorov v spoločnosti Deliveroo je Amazon, ktorý do nej vložil 575 miliónov dolárov. Svoju budúcnosť vidí Deliveroo na iných trhoch Európy a Ázijsko Pacifického regiónu. Marže v tomto odvetví sú naviazané na marže v gastronómii a vzhľadom na silnú konkurenciu v oboch odvetviach, sú tieto marže skutočne nízke. To vytvára tlak na efektívnosť podnikania a striktnú kontrolu nákladovosti.





Smerom ku komplexným službám

Mnohé spoločnosti z odvetvia donášky jedál preto rozširujú svoje aktivity aj o outsourcing gastronomických služieb. Vznikajú takzvané tmavé kuchyne. Nie, nemá to nič spoločné s hygienou, je to skôr označenie pre nenápadnosť. Tmavá kuchyňa môže napríklad poskytovať na jednom mieste kapacitu pre niekoľko reštaurácií, ktoré do tmavej kuchyne dodajú svoj personál, dovezú svoje suroviny a používajú svoje receptúry. Odlišnosť od normálnej kuchyne je len v tom, že jedlá z tmavej kuchyne sú výlučne určené na rozvoz. Priestor tmavej kuchyne poskytuje spravidla prevádzkovateľ rozvozu a reštaurácie si platia prenájom a odjazdené kilometre. Šetrenie nákladov sa odohrá najmä v spoločných chladiacich kapacitách a menšej ploche. Zároveň umiestnenie takejto tmavej kuchyne môže byť na výhodnejšom mieste pre vodičov rozvážajúcich jedlá z takejto tmavej kuchyne. Deliveroo prevádzkuje v Británii 16 takýchto tmavých kuchýň, ktorým hovorí Editions.

V záujme vyťaženosti kapacít sa mnohé donáškové služby pustili aj do rozvozu potravín z rôznych supermarketov. Už spomínané Deliveroo v Británii takto skúšobne na dva mesiace spolupracuje so sieťou predajní Sainsbury´s. Španielske Glovo išlo ešte ďalej a prevádzkuje štyri tmavé supermarkety, ktoré majú tovar výlučne určený pre rozvoz a zákazník „z ulice“ si doň inak ísť nakúpiť nemôže. Glovo však k tomuto kroku pristúpilo najmä po zlých skúsenostiach s miestnymi supermarketmi, ktoré sa im nezdali dostatočne ochotné a flexibilné.

