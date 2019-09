Peniaze z ničoho na záchranu ekonomiky

Zdroj: pragmatic capitalism

Foto: getty images

dnes 0:26 -

Endogénne peniaze sa opierajú o skutočnosť, že ktokoľvek môže rozšíriť svoju súvahu z ničoho, pokiaľ nájde ochotnú protistranu, ktorá súhlasí s týmto rozšírením súvahy. Napríklad môžeme ponúknuť toaletný papier za 100 dolárov pokiaľ je niekto ochotný akceptovať tento toaletný papier za danú cenu. V podstate sme vytvorili novú zmluvu, ktorá súhlasí s doručením 100 dolárov niekomu inému v určitom čase. Vytvorili sme nové finančné aktíva z ničoho. Inými slovami, zmluva je endogénna. Nepochádzajú z existujúcich peňazí alebo od vlády. Vytvorili sme ich interne. Podstatnou súčasťou všetkých životaschopných finančných zmlúv je protistrana. Nemôžete vytvoriť životaschopné finančné aktíva bez protistrany alebo inej osoby, ktorá by akceptovala opačnú stranu vašej dohody.





V súčasnosti je veľa nejasností v súvislosti s touto koncepciou okolo nákladov na financovanie bánk a vlád. Banky nemusia nevyhnutne rozširovať svoje súvahy získavaním existujúcich rezerv. To znamená, že banky nepožičiavajú peniaze z pevného fondu požičateľných prostriedkov. Banky samy osebe neberú vklady ani príjmy ani nepožičiavajú z pevného fondu prostriedkov. Úvery namiesto toho vytvárajú z vkladov a naopak. To znamená, že banky fungujú podobne ako vyššie uvedený výrobca toaletného papiera. Ich tvorba finančných aktív je však podmienená schopnosťou využiť určitú kapitálovú pozíciu. Banky to dosahujú záväzkami, ktoré sú lacnejšie ako ich aktíva. Napríklad, ak má banka vklady, ktoré stoja 1 % a pôžičky, ktoré platia 5 %, potom majú čistú úrokovú maržu 4 %. Ak sú ich ostatné prevádzkové náklady 2 %, mali by dosiahnuť čistý zisk 2 %.



Inými slovami, kombinácia lacných pasív a aktív s vyšším výnosom umožňuje, aby dosiahli kladné kapitálové postavenie, ktoré im umožní využiť súvahu na viac pôžičiek. Ich pôžičky teda vytvárajú vklady, ale ich lacné vklady tiež financujú ich pôžičky. Situácia sa začne komplikovať vtedy, keď sa ich kapitálová situácia zhorší, náklady na financovanie stúpnu, čo sťaží financovanie ich súvahy.

Vlády nefungujú inak, ale majú oveľa väčšiu flexibilitu pri stanovovaní nominálnych cien, pretože majú tendenciu byť najspoľahlivejšími subjektmi v ekonomike z dôvodu ich obrovského príjmu prostredníctvom daňových úradov. Rovnako ako banky, aj vlády sa spoliehajú na to, že budú môcť požičiavať. Využívajú svoju domácu produkciu rovnakým spôsobom, ako banka využíva svoj kapitál, alebo svoje čisté imanie. Predstavte si, že máte tlačiarenský stroj na svoje vlastné peniaze. Môžete ísť do ktorejkoľvek banky a získať úver, ktorý vám umožní rozšíriť si súvahu. Vyžaduje si to však zmluvnú protistranu, ktorá ocení podmienky tejto tlače peňazí, aby zohľadnila úverové riziko, úrokové riziko, inflačné riziko atď. Ak klesne dopyt po vašich peniazoch, budete si musieť požičiavať za vyššie nominálne aj reálne úrokové sadzby. Dôležité je, že váš príjem a aktíva zohrávajú dôležitú úlohu v dopyte po tvorbe vašich peňazí. V prípade, že vám príjem klesne, bude pre vás pôžička drahšia, pretože sa zníži dopyt po vašich peniazoch.







Vlády sú iba veľmi dôveryhodné subjekty s veľkými tokmi príjmov, ktoré môžu spoľahlivo vyrovnať svoje platby na rovnakej úrovni, pretože ich nikto okrem seba samého nemôže poslať do konkurzu. Vlády sa však veľmi spoliehajú na financovanie protistranami a nemôžu ľudí prinútiť, aby kupovali jej finančné aktíva za reálnu cenu. Trh ovplyvňujú náklady na vládne financovanie, pretože ktokoľvek môže preceňovať vládne peniaze za iné aktíva. Napríklad, keď dôjde ku kolapsu príjmov / výdajov vlády, často sa zníži dopyt po jej peniazoch, čo sa prejaví zvýšením miery inflácie. Reálne náklady na financovanie sa zvyšujú . Vlády vydávajú finančné aktíva v nominálnej hodnote, takže ich cena sa reálne mení. To znamená, že trh nepreceňuje vládne aktíva v nominálnom vyjadrení. Vláda, ktorá tlačí peniaze a hodí ich ľuďom sa stále spolieha na dopyt po týchto peniazoch za skutočnú cenu. Táto cena predstavuje efektívne náklady na financovanie. Teda, ak budete mať tlačiareň, môžete zabrániť nominálnej kríze vo financovaní, ale to neznamená, že vláda nemôže zažiť krízu vo financovaní v reálnom vyjadrení.

Dá sa povedať, že dane / príjmy odrážajú, ako vláda dokáže využívať svoj politický priestor, pretože dane odrážajú schopnosť prerozdeľovať existujúci produktívny príjem, ktorý vláde dáva možnosť stále viac využívať svoju súvahu novými endogénnymi peniazmi, či naopak tvorbou dlhu.



Treba však pripomenúť, že infláciu aj platobnú neschopnosť možno vnímať ako relatívny pokles dopytu po peniazoch, ale príčiny veľmi vysokej inflácie sú úplne odlišné od príčin platobnej neschopnosti. Toto je dôležité, pretože vysoká úroveň vládnych výdavkov a dlhu nemusí nevyhnutne viesť k vysokej inflácii rovnakým spôsobom, ako keď vysoká úroveň dlhu firmy môže zvýšiť riziko jej bankrotu.

Rovnako je dôležité pochopiť, že možnosť predávať dlhopisy (alebo hotovosť) svojej vlastnej centrálnej banky neznamená, že máte realizovateľné financovanie. Napríklad Argentína v súčasnosti nemá k dispozícii likvidné a životaschopné zdroje financovania. Nie je to tak preto, že dopyt po ich domácom dlhu nemožno kúpiť od centrálnej banky. Je to preto, že mimovládny sektor ocenil hotovosť na úrovni, ktorá je pre vládu mimoriadne nákladná, a preto ich skutočné náklady na financovanie vytvorili nominálne obmedzenie financovania (pretože vydávanie väčšieho množstva hotovosti / dlhu pravdepodobne spôsobí ešte vyššiu infláciu).

Výsledkom je, že v endogénnom peňažnom systéme každý financuje svoje výdavky, ale náklady na toto financovanie a jeho príčiny sa budú líšiť v závislosti od konkrétneho subjektu a konkrétneho prostredia, v ktorom sa nachádzajú.