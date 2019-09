SocGen: Banky sa musia pripraviť na to, že úrokové sadzby zostanú dlhšie nízke

Zdroj: CNBC;ČTK

Nielen Európa ale aj mnoho ďalších ekonomík na celom svete drží uvoľnenú menovú politiku. Nízke úrokové sadzby sú jednou z najväčších výziev pre veriteľov na celom svete, pretože obmedzujú sumu, ktorú môžu banky získať z pôžičiek.



Očakáva sa, že globálne ekonomiky od Európy cez USA až po Áziu budú udržiavať nastolený trend. Európska centrálna banka naznačila, že podrží sadzby na nízkej úrovni najmenej do prvej polovice roku 2020, zatiaľ čo americký Federálny rezervný systém a niekoľko centrálnych bánk v ázijsko-tichomorskej oblasti svoju ultraľahkú menovú politiku v ostatných mesiacoch postupne priškrcujú. "Pokračovanie tejto holubičej menovej politiky bude vyvíjať tlak nad čistú úrokovú maržu, na zisky, ktoré dosahujeme z vkladov," uviedol Philippe Heim, zástupca generálneho riaditeľa SocGen pre CNBC na fóre vo Vladivostoku.







Predstavitelia ECB budú o menovej politike rozhodovať na zasadnutí, ktoré je naplánované na budúci týždeň vo štvrtok. Základná úroková sadzba ECB je už viac ako tri roky na nule, depozitná sadzba je dokonca mínus 0,4 percenta. To znamená, že komerčné banky musia za uloženie svojich peňazí v ECB platiť. Vlani v decembri ECB ukončila program nákupov dlhopisov, prostredníctvom ktorého napumpovala do ekonomiky novo natlačené peniaze v hodnote 2,6 bilióna eur. Pôvodne sa predpokladalo, že tento rok by ECB mohla začať so zvyšovaním úrokov, zhoršujúce sa ekonomické podmienky však obnovili tlak na uvoľňovanie menovej politiky.



Nízke, a v niektorých krajinách negatívne úrokové prostredie viedlo k tomu, že sa desaťročné štátne dlhopisy v Belgicku, Nemecku, Francúzsku, Japonsku a ďalších krajinách, obchodujú so zápornou úrokovou sadzbou. Celkovo je na celom svete okolo 16 biliónov dolárov negatívnych výnosových dlhových nástrojov. Niektorí odborníci varovali, že ultranízke a negatívne úrokové sadzby by mohli povzbudiť nadmerné požičiavanie, čo môže byť negatívne pre ekonomiku. Výnosy 10 ročných amerických dlhopisov sú stále v pozitívnom teritóriu, ale bývalý predseda Fedu Alan Greenspan varoval, že je „len otázkou času“, aby sa záporné úrokové sadzby dostali aj do Ameriky.







Starnúca populácia zvyšuje dopyt po dlhopisoch, čím znižuje ich výnosy, uviedol Greenspan. "Sme zvyknutí na to, že nemáme záporné úrokové sadzby, ale ak dôjde k výraznej zmene v postoji obyvateľstva, budú chcieť výplatu kupónu," uviedol Greenspan. „V dôsledku toho existuje tendencia ignorovať skutočnosť, že to má vplyv na čistú úrokovú sadzbu, ktorú dostanú.“ Dodal, že ceny zlata v ostatnom čase prudko rastú, pretože ľudia hľadajú „tvrdé“ aktíva. Futures na zlato sú v roku 2019 vyššie o 21 % a obchodujú sa na úrovniach, ktoré sme od roku 2013 nevideli.