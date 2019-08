Bezpečnosť detí pri škole by zvýšil priechod pre chodcov so semaforom

dnes 15:01 -

Na príchod školského roka sa pripravuje aj obec Budimír v okrese Košice-okolie. Ako pre TASR povedal jej starosta Vojtech Staňo, v uplynulých dňoch upravovali okolie školy a s reguláciou dopravy bude ráno pomáhať pracovník obecného úradu. Bezpečnosť detí by podľa neho zvýšil i priechod pre chodcov so svetelnou signalizáciou.

Cez obec prechádza cesta 1. triedy a premávka na tejto ceste je, ako hovorí, prehustená. „Máme tu aj spádový školský obvod, čiže nástup detí do školy, ich ranné privážanie a poobede zvážanie. Chodí tam aj šesť autobusov ráno a šesť popoludní. Nie je možnosť, ako situáciu riešiť, čo sa týka rozšírenia kapacity parkovísk alebo zokruhovania cesty pri škole,“ povedal.

V roku 2013 sa obci Budimír v spolupráci so Slovenskou správou ciest podarilo upraviť komunikácie a vybudovať chodníky či priechody pre chodcov, čo podľa Staňa pomohlo k zvýšeniu ich bezpečnosti. Ako uviedol, obec si pripláca za zachádzanie autobusov ku škole, aby žiaci nemuseli vystupovať na hlavnej ceste. „Ale ako deti – niektoré si idú niečo dokúpiť, niektoré sa idú prejsť, kým čakajú na spoj, takže stále je nejaký pohyb na ceste,“ povedal.

Podľa jeho slov by na uvedenej ceste pomohol priechod pre chodcov riadený svetelnou signalizáciou. Ako hovorí, náklady na jeho realizáciu sú vysoké, podľa spracovaného projektu by predstavovali približne 30.000 eur. „Súťaž sme nevykonávali, takže suma by mohla byť upravená, ale nesľubujem si z nej, že by bola podstatne nižšia,“ dodal starosta s tým, že obec preto zvažuje spolupodieľanie sa na projekte aj s okolitými obcami, ktoré spadajú do tohto školského obvodu. „Ten semafor by viac-menej vznikol len preto to, aby deti pri prechode cez cestu mali istotu, že sa na tú druhú stranu dostanú. Fakt by mohli mať ten priechod pre chodcov osvetlený a riadený svetelnou signalizáciou, kde by bola väčšia istota, že ich vodiči budú rešpektovať,“ uzavrel Staňo.