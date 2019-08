Nemecko chce sprísniť zákon o štvavom a rasistickom obsahu na internete

dnes 12:46 -

Nemecká ministerka spravodlivosti Christine Lambrechtová chce výrazne sprísniť zákon proti šíreniu nenávisti a štvavým obsahom na internete. Ako povedala pre časopis Der Spiegel, do konca roka chce predložiť konkrétne návrhy.

"Hrozby smrťou, podnecovanie k nenávisti a rasistické urážky na internete musia byť tvrdo stíhané," cituje ju agentúra DPA. "Tu musíme sociálne siete ešte viac zaviazať k spolupráci."

Zákon, ktorý bol schválený pred dvomi rokmi, zaväzuje internetové platformy k tvrdému postupu proti nenávisti, štvaniu a teroristickej propagande. Jasne protiprávny obsah musí byť zmazaný v priebehu 24 hodín, siete musia na sťažnosti používateľov zareagovať najneskôr do 48 hodín. Spoločnosti navyše musia každých šesť mesiacov predkladať správu o spôsobe riešenia sťažností.

Lambrechtová poukázala na pravidlá, o ktorých sa v súčasnosti rokuje na úrovni Európskej únie. Okrem iného majú internetové platformy zaviazať k tomu, aby okamžite poskytli príslušné údaje prokuratúram. Pokiaľ odmietnu, alebo svoju povinnosť nesplnia, budú im hroziť vysoké pokuty.

Nemeckému sudcovskému združeniu to však nestačí. "Potrebujeme zákonom stanovenú informačnú povinnosť sociálnych sietí, aby orgánom činným v trestnom konaní poskytli údaje o používateľoch. Rovnaké povinnosti platia aj pre telekomunikačných operátorov," povedal prezident združenia Sven Rebehn. "Spolková vláda by to mala urýchlene ukotviť v nemeckom práve a nečakať na európske riešenie, ktoré môže trvať aj niekoľko rokov. Ešte stále existuje medzera v prípade trestných činov, ktoré sa vykonajú pod pseudonymom na sieti."