Budovu obecného úradu obnovujú, pre vysoké náklady zrušili aj dni obce

So zatepľovaním či výmenou okien na budove obecného úradu začala tento mesiac obec Belža v okrese Košice-okolie. Ako pre TASR povedal jej starosta Ondrej Pravda, pre finančnú náročnosť celkovej rekonštrukcie, ktorá trvá viac ako dva roky, v tomto roku zrušili aj dni obce.

Exteriérové práce by mali byť hotové v novembri. Získali na ne dotáciu a projekt spolufinancujú piatimi percentami, čo predstavuje viac ako 10.000 eur. Pravda verí, že celkovú obnovu budovy ukončia do roku 2022. „Pôvodná stavba bola v žalostnom stave. Čakáme ešte na výmenu elektroinštalácie. Vymenili sme už aj strechu, časť okien a máme aj novú obecnú kuchyňu. Keď sa to celé dokončí, konečne bude srdcom obce a občania ju budú môcť plne využívať,“ povedal.

Obec tiež plánujú zabezpečiť do budovy bezbariérový prístup. „Od občana nás delí 30 schodov, čo je v prípade platenia daní a iných vybavovačiek najmä pre starších ľudí dramatické. Doteraz sa pracovníčka počas niektorých dní v určitom čase presúvala do spodných priestoroch, aby sa neborili s takýmto problémom. Rovnako sme postupovali aj počas volieb,“ vysvetlil starosta s tým, že tieto priestory by v budúcnosti mal natrvalo využívať obecný úrad.

V uplynulom období na budove pribudla i nová strecha za viac ako 70.000 eur, z toho 54.000 eur tvorili peniaze získané prostredníctvom úveru. Úverová zaťaženosť obce je tak tesne pod povolenou hranicou 60-percentného dlhového limitu. „Čaká nás deväť rokov splácania, no strecha bola v havarijnom stave a počas uplynulého volebného obdobia sme nedostali žiadnu kladnú reakciu na naše žiadosti o finančnú pomoc,“ dodal.

Potenciál vidí aj v sále kultúrneho domu, ktorá je v budove obecného úradu a jej kapacita je 160 ľudí. Ako dodal, ak bude fungovať, obec bude v rozkvete a bude zaujímavá aj pre okolie.

Podľa jeho slov sa Belža zapája do viacerých investičných aktivít, pričom sa viackrát snažila aj o financovanie projektov z externých zdrojov. „Bez nich by sme nemali šancu niečo v obci urobiť,“ uzavrel s tým, že oproti predchádzajúcemu obdobiu je v uplynulých rokoch obec vo výzvach výrazne úspešnejšia.