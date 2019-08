Ministerstvo financií zaplatí za podporu jedného zo svojich systémov cez 3 milióny eur

dnes 9:46 -

Ministerstvo financií SR investuje vyše 3 milióny eur do podpory jedného zo svojich informačných systémov. Spoločnosti DXC Technology totiž zadala zákazku za 3,3 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty na aplikačnú podporu a vykonanie zmien v Centrálnom konsolidačnom systéme. Odôvodňuje to zložitosťou tohto systému a jeho previazanosť na ostatné informačné systémy v rámci rezortu financií, čo si vyžaduje zabezpečenie ďalšej aplikačnej podpory. Vyplýva to z oznámenia o výsledku verejného obstarávania uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie.

Zákazku spoločnosti DXC Technology Slovakia pritom rezort financií zadal priamo bez predchádzajúceho uverejnenia vo vestníku verejného obstarávania. Tvrdí, že táto firma, ktorá toto dielo realizovala, má jediná osobitné know-how vzťahujúce sa k funkcionalite a interoperabilite systému. "Modifikácia rozšírení a rozhraní vyplývajúca z ďalších požiadaviek garantov procesu je bez uvedených špecifických znalostí pre iného dodávateľa nemožná,“ uvádza ministerstvo.

Spoločnosť DXC Technology Slovakia, s.r.o. je súčasťou amerického nadnárodného technologického koncernu DXC Technology Company, ktorá vznikla len pred dvoma rokmi spojením firiem HPE Enterprise Services a CSC. Na Slovensku sa spoločnosť podieľa aj na ďalších projektoch vo verejnej správe. Jedným z nich je portál oversi.gov.sk, ktorý poskytuje úradom platformu na získavanie výpisov, ktoré podľa antibyrokratického zákona už nemôžu žiadať od občanov. Dodáva tiež služby pre Štátnu pokladnicu a Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. V uplynulom finančnom roku, ktorý sa skončil v marci 2019, dosiahla firma tržby takmer 128 mil. eur a zisk 1,6 mil. eur. Zamestnávala pritom viac ako 1 200 ľudí.