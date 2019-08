Na ukončenie spaľovania uhlia Nemecko vynaloží do 40 mld. eur

dnes 12:46 -

Nemecká vláda schválila plán výdavkov na zmiernenie vplyvu zrušenia používania uhlia pri výrobe elektriny pre regióny, v ktorých sa toto fosílne palivo ťaží. Vláda počíta s tým, že do roku 2038 na to vynaloží do 40 mld. eur. Minister hospodárstva Peter Altmaier v stredu povedal, že tieto financie začne vláda uvoľňovať po tom, ako parlament odobrí legislatívu stanovujúcu termíny a podmienky ukončenia používania uhlia.

Vládny panel v januári tohto roka odporučil, aby Nemecko najneskôr do roku 2038 prestalo spaľovať uhlie pri výrobe elektriny v rámci snahy zabrzdiť klimatické zmeny. Nemecko viac ako tretinu elektriny vyrába spaľovaním uhlia, čím sa produkuje veľké množstvo skleníkových plynov, ktoré prispievajú ku globálnemu otepľovaniu.