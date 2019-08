B. Gröhling: Obedy "zadarmo" v skutočnosti nie sú zadarmo

dnes 11:16 -

Obedy zadarmo sú drahé, nepremyslené a nepripravené opatrenie, po ktorom ani nebol dopyt. Vyhlásil to Branislav Gröhling, poslanec NR SR a tímlíder strany Sloboda a Solidarita pre školstvo.

S takzvanými obedmi zadarmo prišli ďalšie náklady, na ktoré vláda nemyslela. "Došlo k veľkým rekonštrukciám a dovybaveniu jedální, čo stálo nemalé peniaze. Jedálne teda zdvihli režijné náklady a tie musia platiť rodičia," hovorí Gröhling.

Suma 1,20 eur podľa Gröhlinga niekde nepokryje ani len náklady na nákup potravín a rozdiel platí rodič. Niektorí rodičia platia aj kauciu za prepadnuté obedy a školám zas vznikajú výdavky na likvidáciu odpadu pri nezjedených obedoch.

"Investovať milióny eur do obedov, po ktorých ani nie je dopyt v čase, keď v školstve chýbajú základné veci, učebnice, asistenti, materiálne vybavenie a potrebný personál, považujem za nesprávne," tvrdí opozičný poslanec a dodáva: "Oveľa efektívnejšie by bolo zvýšiť daňový bonus na dieťa a investovať v školstve do toho, čo tam naozaj chýba. To však pre vládu nie je taká atraktívna reklama ako takzvané obedy zadarmo."TASR informoval poslanec NR SR Branislav Gröhling.