Česká vláda chce, aby kamióny nemohli jazdiť po diaľniciach takmer celú nedeľu

Kamióny nebudú môcť jazdiť po českých diaľniciach takmer celú nedeľu, navrhuje česká vláda.

Po diaľniciach v Česku nebudú po novom smieť jazdiť kamióny od nedeľnej polnoci až do 22. hodiny. Zatiaľ majú zákaz od 13. do 22. hodiny. Tiež sa má na niektorých úsekoch diaľnic zakázať predbiehanie nákladných vozidiel. Na zmenách sa v utorok dohodol premiér Andrej Babiš s ministrom vnútra Janom Hamáčkom, ministrom dopravy Vladimírom Kremlíkom a policajným prezidentom Jánom Švejdarom.

"Sme jedinou krajinou v Európe, ktorá povoľuje jazdu kamiónov v nedeľu do 13. hodiny. Zhodli sme sa, že by sme upravili tieto podmienky. Kamióny by po novom nejazdili od nedeľnej polnoci až do 22. hodiny. Umožnený by bol ale dojazd kamióna do ich (vodičovho) bydliska," komentoval zmeny Babiš.

V súlade s návrhom sa bude musieť zmeniť zákon o cestnej premávke, čo musí schváliť Snemovňa aj Senát.

Na niektorých úsekoch bude tiež zakázané predbiehanie pre kamióny. "Polícia vytipovala úseky, kde bude zákaz predbiehania zavedený. V zimných mesiacoch to už na niektorých úsekoch platilo, teraz chceme, aby to platilo celoročne," povedal novinárom Hamáček.

Minister vnútra tiež plánuje zvýšiť počet policajtov, ktorí budú kontrolovať diaľnice. Pribudne takmer 600 policajtov.