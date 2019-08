Nemecko zaznamenalo v 1. polroku prebytok verejných financií 2,7 % HDP

dnes 11:16 -

Nemecko zaznamenalo v 1. polroku prebytok verejných financií vo výške 45,3 miliardy eur. A to aj napriek poklesu ekonomiky v 2. kvartáli.

Nemecko dokázalo profitovať zo stabilného trhu práce prostredníctvom daní a odvodov, uviedol spolkový štatistický úrad Destatis. Prebytok dosiahol 2,7 % hrubého domáceho produktu (HDP).

Úrad v utorok takisto potvrdil svoj prvý odhad z polovice augusta, že nemecký HDP v 2. štvrťroku medzikvartálne klesol o 0,1 %.

V nemeckej ekonomike sa čoraz častejšie objavujú signály recesie. Recesia je definovaná ako dve medzikvartálne kontrakcie ekonomiky po sebe. Ak by však najväčšia európska ekonomika upadla do recesie, predpokladá sa, že by bola len mierna.

Vláda aktuálne počíta v tomto roku s expanziou ekonomiky o 0,5 %. Vlani nemecký HDP stúpol o 1,5 %.