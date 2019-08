Akciový trh v USA v piatok prudko klesol, investori sa obávajú eskalácie obchodnej vojny

dnes 11:16 -

BRATISLAVA 24. augusta (SITA, AP) – Akciový trh v USA v piatok prudko oslabil. Široké výpredaje nasledovali v reakcii na najnovšiu eskaláciu obchodného sporu medzi USA a Čínou. Priemyselný index Dow Jones sa prepadol o viac ako 600 bodov a širší index S&P 500 vykázal stratu už štvrtý deň v rade.

Index S&P 500 klesol o 2,6 % na 2 847,11 bodu, Dow Jones o 2,4 % na 25 628,90 bodu a Nasdaq o 3 % na 7 751,77 bodu.

Americký prezident Donald Trump v piatok oznámil ďalšie päťpercentné clo na dovozy z Číny. Znamená to, že clo na čínske tovary, ktorých ročný dovoz do USA má hodnotu 250 mld. USD, sa s účinnosťou od 1. októbra zvyšuje na 30 % z pôvodných 25 %. Plánované desaťpercentné clo na čínske dovozy v hodnote 300 mld. USD k 1. septembru zase narastie na 15 %. Čína predtým v piatok oznámila nové clá na americké tovary, ktorých ročný dovoz do krajiny má hodnotu 75 mld. USD. Clá na úrovni päť a desať percent sa zavedú v dvoch fázach k 1. septembru a 15. decembru. Investorov znepokojilo aj vyjadrenie Trumpa, ktorý vyzval americké firmy pôsobiace v Číne, aby zvážili stiahnutie svojich aktivít do iných krajín vrátane USA.