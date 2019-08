Riziká a slabý rast: Čo by obsahoval balík opatrení ECB

Zdroj: reuters

Vzhľadom na to, že rast aj inflácia už niekoľko mesiacov spomaľujú, sľúbil prezident ECB Mario Draghi viac stimulu na september. Neustály príval zlých čísel od tohto stretnutia dôvod k ďalšej podpore len posilňuje.

Záznamy zo zasadnutia predstavili možnosti, ktoré má ECB k dispozícii. Tie zahŕňajú kombináciu zníženie sadzieb, nákupov aktív a zmien vo výhľade úrokových sadzieb. Medzi najkontroverznejšie zvažované opatrenie môže patriť viacúrovňová depozitné sadzba.

Niektorí politici tvrdia, že záporné sadzby zvyšujú tlak na bankový sektor, zatiaľ čo iní varujú pred neúmyselnými dôsledkami takéhoto posunu politiky. Banka by tiež mohla ponúknuť väčšiu podporu bankovému sektoru, ktorý presúva politiku do reálnej ekonomiky, prostredníctvom úľav od zápornej úrokovej sadzby ECB. "Bol vyjadrený názor, že rôzne možnosti by sa mali vnímať ako balík, teda kombinácia nástrojov so značnou komplementaritou a synergiou," uviedla ECB. "Skúsenosť ukázala, že balíček - ako kombinácia zníženie sadzieb a nákupov aktív - bol účinnejší ako sled selektívnych krokov," dodala centrálna banka.





Tvorcovia politík na júlovom zasadnutí tiež vyjadrili obavy z ďalšieho zníženia výhľadu ECB. Ekonomiku bloku by totiž mohli nakaziť ťažkosti mimo eurozóny. "Dostupné" mäkké "ukazovatele v súčasnosti poukazujú na pomalší rast v treťom štvrťroku 2019, čo vyvoláva všeobecnejšie pochybnosti o očakávanom oživení v druhej polovici roka," uviedla ECB. "Riziká spomalenia sa stali všadeprítomnejšími a ich pretrvávanie by v konečnom dôsledku mohlo vyžadovať aj revíziu základného scenára rastu," dodala ECB.

Pri dlhodobejšom spomalení hrozí tiež riziko, že slabosť v priemysle by sa mohla rozšíriť aj do služieb, pretože hlavným ukazovateľom býva výroba. Hoci sa ekonomika eurozóny drží relatívne dobre, už existujú náznaky, že importované problémy začínajú ovplyvňovať rast. Spomaľuje rast pracovných miest a tiež sa uvoľňuje dôvera v sektor služieb.

Eurozóna v druhom štvrťroku sotva rástla a v Nemecku môže byť najväčšia ekonomika bloku už v recesii. Svetová obchodná vojna, spomalenie Číny a neistota ohľadom Brexitu brzdí vývozný dopyt a oslabuje dôveru v jej obrovský výrobný sektor.

Do času, kedy Draghi na konci októbra odovzdá opraty Christine Lagardovej, čo je ten istý deň, kedy má Veľká Británia opustiť Európsku úniu, zostávajú ECB len dve politické stretnutia.