10-krát lepšie ako dnes: Čo skrýva skratka DeFi a prečo je tak populárna

Aj keď sa v ostatnom čase zvyšuje tlak na tradičné finančné spoločnosti, aby znížili svoje poplatky, kryptozástancovia tvrdia, že samotný finančný systém treba zmeniť od základu. Veria, že „decentralizované financovanie“ alebo skrátene DeFi je najlepším spôsobom ako to docieliť.

Čo je decentralizované financovanie?

DeFi je skôr koncept ako konkrétna vec. Ide o voľne definovanú zbierku nápadov na zmenu súčasnej podoby bankovníctva, pôžičiek a derivátov. Rovnako ako v prípade bitcoinov je kľúčom odstránenie sprostredkovateľov. V podstate tým, že finančné služby fungujú na blockchaine, zástancovia DeFi tvrdia, že tieto systémy sa môžu stať rýchlejšími, lacnejšími a globálnejšími.



„Sme toho názoru, že finančné služby môžu byť 10-krát lepšie ako dnes. DeFi je globálnejšie, prístupnejšie a transparentnejšie ako tradičné finančné služby. Zatiaľ čo banky poskytujú finančné služby, kde je najvyššou„ úrovňou vyrovnania súd a právne konania, DeFi poskytuje finančné služby, kde je najvyššou úrovňou vyrovnania kód,“ vysvetľuje Brendan Forster, spoluzakladateľ Dharma, poskytovateľa kryptopôžičiek.





DeFi možno označiť ako internet peňazí, ak by sme chceli parafrázovať generálneho riaditeľa Facebooku Mark Zuckerberga. Ak môžeme poslať e-mail prakticky komukoľvek na svete, prečo tak jednoducho posielať aj peniaze? Alebo ponúknuť pôžičku? Toto sú jednoduché otázky so širšími dôsledkami, tvrdí Forster, bývalý zamestnanec Microsoftu a Uberu.



Kto podporuje DeFi?

Zástancovia DeFi sa hlásia k utopickým víziám budúcnosti bez poplatkov, čo je v rozpore so súčasným odvetvím finančných služieb. „Vidíme veci ako hedžing, shorting, deriváty a ďalšie, všetko postavené na decentralizovanej platforme, kde nie sú žiadni sprostredkovatelia, žiadne zúčtovacie strediská, a potreba dôveryhodných tretích strán je oveľa menšia, niekedy dokonca nie je vôbec. Nemyslím si, že DeFi bude jediná vec, pre ktorú je blockchain / krypto dobré. Myslím si, že v najbližších rokoch uvidíme škálu blockchainov, ktoré umožnia zostavenie bežných spotrebiteľských aplikácií. Ale dovtedy je tu DeFi, využíva rovnaké technológie, architektúry a hodnotové systémy, ktoré sme v krypte spoznali a milovali,“ napísal Fred Wilson z Union Square Ventures. Ďalšia firma z oblasti rizikového kapitálu, Andreessen Horowitz, vsádza na Libru od Facebooku, ako aj na ďalšie projekty DeFi vrátane MakerDAO a Compound Labs.

Aké sú obmedzenia DeFi?

Do DeFi sa nalieva veľa peňazí, ale len máloktorá firma dokázala ponúknuť životaschopný funkčný produkt. Doterajšie služby sa dajú definovať ako neuspokojivé. Jedným z projektov je napríklad Bancor, v roku 2017 získal za tri hodiny 150 miliónov dolárov. O dva roky neskôr je na jeho platforme iba 8 miliónov dolárov denného objemu obchodovania, čo je ďaleko od toho, čo si predstavovalo počas rozkvetu kryptotrhu. Bancor už nie je dostupný pre zákazníkov z USA, zjavne z dôvodu „zvýšenej regulačnej neistoty“.

Ďalším príkladom sú pôžičky prostredníctvom servera MakerDAO. Tie si vyžadujú nadmernú kolateralizáciu. Ak si chcete požičať Dai v hodnote 200 USD, musíte sa zaviazať kryptomenou ethereum za 300 dolárov. Kombinácia úrokových sadzieb a „poplatkov za stabilitu“ v systéme je tiež veľmi komplikovaná a môže sa zmeniť, takže systém je trochu nepraktický.

Je DeFi skutočne tak populárne?

Stručne povedané, nie je. Aj keď existuje určitý tábor presvedčených veriacich, zdá sa, že dopyt po kryptopôžičkách klesá. Napriek všetkým nedostatkom by bolo asi predčasné DeFi úplne odpísať. S ekonomikou to nevyzerá ružovo, siete sú príliš pomalé a nikto si nie je istý, ako ju čo najlepšie využiť. Aplikácie DeFi by však stále mohli slúžiť ako základ plnohodnotnej alternatívnej digitálnej ekonomiky. Bez ohľadu na to, či v konečnom dôsledku uspeje, hnutie DeFi stojí za to ho sledovať, pretože za ním stojí rastúca skupina frustrovaných ľudí, ktorí požadujú spravodlivejší finančný systém.