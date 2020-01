Zdieľaná ekonomika: Masívny prevod bohatstva od bohatých investorov k bohatým spotrebiteľom

Zdroj: QZ

Hoci firmy dospeli, o ich obchodných modeloch sa povedať nedá. V polovici roka už Lyft a Uber spálili spoločne 8 miliárd dolárov. Postmates ešte dosahuje ziskovosť ale pri zverejňovaní dokumentov IPO odhalí podrobnosti o svojich vlastných operáciách spaľovania hotovosti. Spoločnosť Airbnb nedávno uviedla, že má veľa peňazí, ale nemusí to byť nevyhnutne to isté ako mať ziskové a udržateľný biznisplán.

Tieto straty odzrkadľujú obrovský prevod bohatstva v centre ekonomiky spoločného využívania zdrojov. Tieto spoločnosti sa už roky tešia štedrému financovaniu od investorov rizikového kapitálu. Takto získané peniaze míňajú okrem iného na rast a rozširovanie sa, často dosahované zľavami, vďaka ktorým sú ich služby dostupnejšie pre spotrebiteľov. Ak ste si niekedy mysleli, že váš lacný odvozom Uberom je príliš dobrý na to, aby to bola pravda, pravdepodobne to bolo preto, že to tak je.

Koho životný štýl dotujú títo ľudia investujúci rizikový kapitál? Podľa prieskumu založeného na prieskume používania internetu v roku 2017, ktorý uskutočnil Úrad amerického sčítania ľudu v mene Národnej telekomunikačnej a informačnej správy (NTIA), sú to nesmierne bohatí, vzdelaní, v mestách žijúci ľudia. Prieskum NTIA o používaní internetu zahrnul otázky týkajúce sa zdieľanej ekonomiky prvýkrát v roku 2017. Pojem vymedzili ako aktivitu typu „peer-to-peer“ on-line, ako je napríklad ponuka, alebo využite dopravy Uberom, rezervácia alebo prenájom bývania cez Airbnb alebo nákup či predaj tovaru na Etsy. Prieskum zistil, že používatelia internetu v kategórii s najvyšším príjmom, teda viac ako 100 000 dolárov ročne, boli viac ako dvakrát pravdepodobnejšími spotrebiteľmi v rámci zdieľanej ekonomiky než spotrebitelia z najnižších dvoch skupín príjmov (menej ako 50 000 dolárov ročne).





Prieskum tiež poukázal na výrazný rozdiel medzi mestskými a mimomestskými spotrebiteľmi. Iba 19 % používateľov internetu sa zapojilo do zdieľanej ekonomiky v oblastiach mimo metropol. Ako poskytovateľ, alebo spotrebiteľ v zdieľanej ekonomiky vystupuje až 35 % obyvateľov veľkých miest.

Úlohu zohráva aj vzdelanie. Ľudia s minimálne vysokoškolským vzdelaním častejšie požadovali služby zdieľanej ekonomiky ako priemer a viac ako trikrát pravdepodobnejšie než ľudia so stredoškolským či základným vzdelaním.



Údaje NTIA len potvrdili doterajšie zistenia z predchádzajúcich štúdií: služby zdieľajúcej ekonomiky v USA využívajú najbohatší a vzdelanejší. Štúdia spoločnosti Pew Research Center z roku 2016 zistila, že dospelí v USA, ktorí zarábali aspoň 75 000 dolárov ročne, dvakrát častejšie využili možnosť než osoby s nižšími príjmami, aby si zarezervovali ubytovanie, či transport v rámci zdieľanej ekonomiky. V tej istej štúdii Pew sa zistilo, že Američania s nízkymi príjmami o týchto službách v prvom rade aj menej často počuli.

Inak povedané, zdieľaná ekonomika nie je tak dobrá na zdieľanie bohatstva. Obrovské množstvo peňazí, ktoré sa nalialo do týchto spoločností, išlo väčšinou na dotáciu životného štýlu bohatších obyvateľov miest.





Dáva to má zmysel v tom, že množstvo firiem z oblasti zdieľania dokáže najlepšie fungovať vo veľkých mestách, kde im hustota obyvateľstva umožňuje maximalizovať efektívnosť pracovníkov. Ľudia, ktorí žijú na predmestiach alebo vo vidieckych oblastiach, sa častejšie spoliehajú na vlastné auto, ak potrebujú niekam zájsť, napríklad na nákup potravín, tým sú pre nich firmy ponúkajúce služby na vyžiadanie menej príťažlivé. Celkom presne to popísal Uber vo svojom podaní IPO. Spoločnosť pripustila, že 24 % jej jázd v roku 2018 pochádzala výhradne z piatich oblastí: Los Angeles, New York, San Francisco Bay Area, Londýn a Sao Paulo. Uber tiež varoval, že bude pre firmu výzva presadiť sa aj „v prímestských a vidieckych oblastiach s nízkou hustotou obyvateľstva, kde je naša sieť menšia a menej likvidná, náklady na vlastníctvo osobných vozidiel sú nižšie a vlastníctvo osobných vozidiel je pohodlnejšie.“