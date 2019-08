Tvrdý Brexit: Niektorí obchodníci sa pripravujú shortovať libru

Zdroj: theconversation

Foto: SITA/AP

dnes 0:42 -

Volatilita meny je dôležitá, rovnako ako trendy, pretože je priamym meradlom trhovej neistoty. Keď Johnson vstúpil do Downing Street ako predseda vlády, volatilita sa výrazne zvýšila. Za normálnych okolností je hodnota meny relatívne nepredvídateľná. To znamená, že dnešná hodnota libry závisí od jej včerajšej hodnoty plus náhodného termínu „šok“, ktorý môže byť kladný alebo záporný. Šoky sa vyskytujú na základe finančných správ na ktoré reagujú obchodníci, buď pozitívne alebo negatívne. Keď pesimisti prevyšujú optimistov, hodnota libry klesá.

Vždy, keď sa trhy rozhodnú, že cena meny sa zmení iba jedným smerom, existuje zhoda o ekonomických dôsledkoch konkrétnych udalostí.





Napríklad „Čierna streda“ 16. septembra 1992. Libru vylúčili z Európskeho mechanizmu výmenných kurzov, predchodcu eurozóny. Napriek pokusom vtedajšieho ministra financií Normana Lamonta udržať britskú libru stabilnú zvyšovaním úrokových sadzieb, Británii predpovedali obchodnú krízu. To malo za následok zničenie povesti Konzervatívnej strany v otázke ekonomickej kompetencie za jedinú noc. Obnoviť sa ju podarilo až príchodom Davida Camerona, ten sa stal v roku 2005 lídrom strany.

V prípade tvrdého Brexitu trhy pravdepodobne zareagujú podobným spôsobom ako na Čiernu stredu v roku 1992 a hodnota libry klesne. V dôsledku toho obchodníci „shortujú“ libru, to znamená, že ponúknu menu na predaj po termíne Brexitu za pevnú hodnotu, z ktorej budú pravdepodobne profitovať. Napríklad by mohli ponúknuť predaj libry na úrovni jej súčasnej hodnoty okolo 1,21 USD na 1. novembra, deň po Brexite. Potom počkajú, až kým mena klesne a nakúpia ju na spotovom trhu, kde sa obchoduje okamžite. Tým si pripíšu zisk z predaja za 1,21 USD, keď ju kúpili oveľa lacnejšie



Asi netreba dodávať, že táto stratégia zlyhá, ak nedôjde k tvrdému Brexitu. Jeremy Corbyn a labouristická strana preto ponúkli, že budú na určitý čas na čele vlády, aby tomu zabránili. Pred zriadením tejto dočasnej vlády vyzvali disidentských konzervatívcov, Škótsku národnú stranu (SNP) a liberálnych demokratov, aby ich podporili v hlasovaní o nedôvere proti vláde Borisa Johnsona.

Odpor voči Corbynovej iniciatíve môže byť fatálnou chybou, ak sa nakoniec ukáže, že to bola posledná šanca zabrániť tvrdému Brexitu. Existujú však aj iné možnosti, ako tomu zabrániť. Napríklad zmocniť sa kontroly nad parlamentnou agendou a zablokovať súčasnú vládu. Alebo vytvorenie dočasnej vlády s konsenzom, aký predstavuje napríklad Ken Clarke. V súčasnosti však nie je jasné, či by to bolo úspešnejšie ako ponuka na čele s Corbynom.

Bolo by skutočnou iróniou, keby obchodníci s menou, ktorí sa chystajú zarobiť na Brexite bez dohody, dostali ku svojim bonusom len kvôli tomu, že politici v parlamente nedokážu nájsť spoločnú reč.