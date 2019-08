Nemecko prvýkrát predalo 30-ročné dlhopisy s nulovým kupónom

dnes 14:46 -

Aukcia 30-ročných dlhopisov nemeckej vlády s nulovým kupónom v celkovom objeme 2 miliardy eur sa konala v stredu. To znamená, že vláda nebude majiteľom dlhopisov platiť žiadne úrokové platby do ich splatnosti, teda do augusta 2050.

Aukcia, ktorá bola ohlásená minulý týždeň, prichádza v čase, keď sa výnosy dlhopisov pohybujú na rekordných minimách, pričom výnosy mnohých dlhopisov sa pohybujú v negatívnom pásme. Investori totiž hľadajú bezpečný úkryt pred trhovými turbulenciami a využívajú uvoľnenú politiku centrálnych bánk.

Dlhopisy nemeckej vlády s nulovým kupónom sú príležitosťou uložiť peniaze do bezpečného dlhodobého aktíva v časoch globálnych neistôt. V časoch turbulencií a neistoty investori presúvajú svoje prostriedky z rizikovejších aktív, ako sú akcie, do bezpečných prístavov, medzi ktoré patria napríklad zlato alebo vládne dlhopisy.

Nemecká ekonomika sa nachádza na pokraji recesie. Nemecký hrubý domáci produkt (HDP) totiž v 2. štvrťroku medzikvartálne klesol o 0,1 %. Spomaľovanie ekonomiky spoločne s neistotami týkajúcimi sa obchodných sporov a brexitu zvyšujú tlak na vládu, aby prijala opatrenia na podporu rastu.