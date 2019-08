SaS chce zrušiť zákon o vyvlastňovaní majetku pri významných investíciách

dnes 14:46 -

Podľa Ústavy SR je vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu. Zákon o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií, ktorý poslanci navrhujú zrušiť, upravuje problematiku vyvlastňovania vo vzťahu k významným investíciám. "Keďže ide o súkromné investície, je sporné, či tento zákon zodpovedá podmienkam, ktoré pre vyvlastňovanie určuje ústava," uviedli poslanci v tlačovej správe zaslanej médiám.

Podľa Dostála samotnou veľkosťou investície z hľadiska množstva investovaných finančných prostriedkov alebo počtu vytvorených pracovných miest sa súkromná investícia nezmení zo súkromného záujmu na verejný záujem. "Rovnako sa tak neudeje ani tým, že vláda rozhodne, že ide o investíciu vo verejnom záujme. Takýmto spôsobom by bolo možné akýkoľvek súkromný záujem len na základe v zákone vymenovaných podmienok či na základe rozhodnutia vlády ustanoviť za verejný záujem, a tým legitimizovať vyvlastňovanie alebo zásah do vlastníckych práv iných vlastníkov," uviedol Dostál, podľa ktorého takýto prístup nezodpovedá ochrane vlastníckeho práva zakotvenej v ústave.

Osuský sa tento zákon pokúsil zrušiť už v roku 2013. Vtedy za jeho návrh hlasovalo 61 poslancov parlamentu. Podľa jeho tvrdenia je sporné, či umožnenie vyvlastňovania v záujme súkromných investícií zodpovedá požiadavke ústavy, že vyvlastňovanie je možné iba v nevyhnutnej miere.