Nová kampaň ukáže na obale cukru tvár farmára, ktorý cukrovú repu dopestoval

Výrobcovia cukru sa postupne spamätávajú z krízy, ktorú na európskom trhu vyvolalo zrušenie výrobných kvót. Tie viedli k nadprodukcii cukru a prepadu jeho cien. Podľa predsedu Zväzu pestovateľov cukrovej repy Slovenska Roberta Kovácsa sa situácia na trhu začína postupne stabilizovať.

Potom, ako prestali platiť kvóty na výrobu cukru, začali veľkí producenti zvyšovať svoju výrobu. „Vznikla nadprodukcia hlavne v Nemecku a Francúzsku, kde v zrušení kvót videli možnosť produkovať na trh viac cukru. Samozrejme, čoho je veľa, tak to cenu nemá, takže tento pretlak objemu cukru vlastne zrútil jeho ceny na trhu,“ vysvetlil konateľ spoločnosti Slovenské cukrovary a predseda dozornej rady Slovenského cukrovarníckeho spolku Adrián Šedivý.

Stratégia nemeckých a francúzskych producentov sa podľa jeho slov ukázala byť nesprávna. „A môžeme byť hrdí na to, že Slovensko, ale aj ďalšie európske krajiny, nešlo touto cestou a my sme nepridali svoj diel k nadprodukcii a ku kríze. Aj Nemecko a Francúzsko sa už uberá našim smerom a snažia sa tam redukovať výrobu. Takže dnes vidím priestor na to, že by kríza pomaly mohla odznieť, ale vyžiada si drastické postupy hlavne v západnej Európe, kde sa bude musieť zrejme znižovať produkcia,“ myslí si Šedivý.

Producenti cukru a pestovatelia cukrovej repy sa snažia s krízou bojovať aj pomocou novej kampane, ktorá má názov Farmársky cukor. „Ide o prepojenie domácej výroby potravín, kde sa snažia pestovatelia a výrobcovia cukru poukázať na regionalitu produktu a dôležitosť prvovýrobcu, teda pestovateľa cukrovej repy. Pre tento prípad vytvorili producenti špeciálnu edíciu cukru,“ vysvetlil predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.

Spotrebitelia si tak budú môcť kúpiť cukor, ktorý bude mať na obale uvedené meno i tvár prvovýrobcu. Dozvedia sa tak, kto a v ktorom regióne Slovenska cukrovú repu dopestoval. „Žiadny certifikát negarantuje to, čo tvár pestovateľa, ktorú spotrebiteľ nájde priamo na obale výrobku. Tá tvár zodpovedá za to, že práca na produkte bola vykonaná správne. Tie tváre sú z rôznych kútov Slovenska, vo väčšine prípadov ide o agronómov, o ľudí z praxe, ktorí sú pestovateľmi, starajú sa o cukrovú repu a môžu garantovať, že produkt, ktorý si náš spotrebiteľ kúpi, je správne vyrobený, čistý a zdravý,“ uviedol Šedivý.

Snahu pestovateľov cukrovej repy a výrobcov cukru vyrovnať sa s dopadmi krízy ocenil aj generálny riaditeľ Sekcie poľnohospodárstva na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Štefan Ryba. „Sme úprimne radi, že sa nám po tom náročnom období, kedy boli zrušené kvóty v rámci Európskej únie, podarilo stav zastabilizovať. Stále tu máme 202 pestovateľov repy, ktorú sa nám darí pestovať na 22.000 hektároch. Takže môžeme povedať, že okrem produkcie vajec sme na Slovensku sebestační aj pri výrobe cukru,“ dodal Ryba.