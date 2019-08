ÚPSVR spúšťa projekt na zamestnávanie matiek na kratšie úväzky

dnes 15:16 -

"Hlavným cieľom projektu je umožniť matkám, ktoré zabezpečujú starostlivosť o svoje malé deti, ale zároveň majú záujem pracovať, aby im takáto možnosť bola zabezpečená. Nepočúvam rád, že Slovensko je na chvoste Únie z hľadiska počtu zamestnaných na čiastočný úväzok," skonštatoval v utorok minister práce Ján Richter (Smer-SD). Projekt je zameraný najmä na flexibilné, čiastočné pracovné úväzky, napríklad na prácu z domu. "Je dôležité podporiť takýto projekt, pretože aj skúsenosti z úradov práce potvrdzujú, že evidované matky na úrade práce aj by mali záujem pracovať, ale nemajú vytvorené podmienky na celých osem hodín denne. Je dôležité, aby sme im poskytli nejakú možnosť," myslí si Richter.



Projekt budú realizovať jednotlivé úrady práce, pričom by sa mal realizovať aj v znevýhodnených okresoch. "Cieľovou skupinou sú uchádzači o zamestnanie, ženy s rodičovskými povinnosťami, ktoré sa starajú o deti vo veku do šiestich rokov, alebo uchádzač o zamestnanie, ktorý žije ako osamelá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na starostlivosť, ktorá sa stará aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky," vysvetlil generálny riaditeľ ústredia práce Marián Valentovič.



Príspevok budú môcť čerpať zamestnávatelia, ktorí sa rozhodnú matky zamestnať minimálne na tri až 12 mesiacov. "Predpokladáme, že sa nám podarí zamestnať približne 1000 uchádzačov o zamestnanie, resp. viac. Príspevky budeme refundovať do 95 % celkovej ceny práce na daného zamestnanca, maximálne do výšky 844 eur, čo je 1,2-násoboku minimálnej mzdy," priblížil Valentovič.

Úrady práce budú od septembra oslovovať všetkých uchádzačov o zamestnanie, ktorí spĺňajú podmienky projektu, ale aj samotných zamestnávateľov, ktorí majú nahlásené voľné pracovné miesta. "V tomto projekte sme sa zamerali aj na skrátené pracovné úväzky, zdieľané a delené pracovné miesta, ako aj na teleprácu, prácu z domu," dodal Valentovič.