Developer postaví dve logistické haly, prvý nájomca zamestná 50 ľudí

Vedľa existujúcej priemyselnej zóny bude z rozlohy približne osem hektárov tvoriť prenajímateľnú podlahovú plochu 36.000 štvorcových metrov. Spoločnosť GGT, ktorá je prvým známym nájomcom, zaberie z jednej haly približne 30 percent. „Dnes máme rokovania s niekoľkými užívateľmi, ktorí s ohľadom na nedostatok voľných moderných plôch v tomto regióne, ale asi aj v strednej Európe, hľadajú rýchlo priestory,“ povedal Sovička. S výstavbou druhej haly by chceli začať na prelome rokov.



„Čo sa týka pracovných miest, ten park samotný bol pôvodne dimenzovaný na 600 pracovných miest, ale v troch zmenách - to znamená 200 na zmenu. Náš reálny odhad je medzi 200 až 300. Infraštruktúra je pripravená na to, že haly majú životnosť asi 30 rokov,“ spresnil Sovička s tým, že nájomcovia sa môžu obmeniť a v budúcnosti môže byť využitie iné.



Spoločnosť GGT chce mať v Košiciach nové sídlo a pokryť tak distribúciou a logistikou tovaru východnú časť Slovenska. Priamo v uvedených priestoroch chce zamestnávať okolo 50 zamestnancov. Rozširovaním ďalších svojich činností predpokladá, že počet bude narastať. „V tomto sklade budeme umiestňovať novú nemeckú automatizovanú technológiu balenia tovaru, ktorá uľahčuje samotnú logistiku aj priebeh distribúcie. Technológie sa začnú osádzať do konca tohto roku a začiatkom budúceho uvažujeme o reálnom spustení prevádzky,“ povedal obchodný riaditeľ firmy Roman Hatadám. Podľa jeho slov sa investícia spoločnosti do technológie v Košiciach pohybuje radovo v šesťciferných sumách.



Výstavbu hál financuje investičná skupina Accolade. „Máme skúsenosť, že naši nájomcovia zvyšujú konkurenciu na trhu práce, prinášajú vyššie platy, a teda aj väčšiu ekonomickú silu pre danú lokalitu. Košický región je veľmi podobný cezhraničným krajom v Českej republike. Má veľký potenciál, ale zatiaľ zostáva ľahko v tieni zvyšku republiky,“ uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti Accolade Lukáš Répal. Verí, že tento priemyselný park prinesie nové pracovné miesta tak pre robotnícke profesie, ako i pre študentov košických univerzít.



Potenciál Košického kraja z pohľadu kvalifikovanej pracovnej sily považuje za dobrý dôvodom, prečo by investori mali prísť na východné Slovensko, aj predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka. „Verím, že práve takýmito investíciami dosiahneme to, že mladí ľudia po skončení školy nebudú musieť odchádzať za prácou do iných miest alebo do zahraničia - ale naopak, budú mať o dôvod viac sa vrátiť domov,“ dodal.