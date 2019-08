Nemecké hospodárstvo sa už možno nachádza v recesii, varuje Bundesbank

dnes 15:46 -

Nemecké hospodárstvo sa už možno nachádza v recesii. V aktuálnej prognóze to tvrdí nemecká centrálna banka. Aj počas leta 2019 pravdepodobne pokračovala „nevýrazná“ kontinuita a „výkon hospodárstva mohol opäť mierne klesnúť“, uviedla Bundesbank v pravidelnej mesačnej správe. To by znamenalo, že najväčšia európska ekonomika sa v treťom kvartáli ocitne v recesii, ktorú ekonómovia zvyčajne definujú ako dva za sebou nasledujúce štvrťroky poklesu hospodárskej aktivity.

V druhom štvrťroku sa totiž hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zmenšil o 0,1 %. Podľa údajov, ktoré zverejnil minulý týždeň federálny štatistický úrad, na výkon hospodárstva negatívne vplýval klesajúci export a priemyselná produkcia. Ekonomiku naopak podporili spotrebiteľské aj verejné výdavky.

Bundesbank upozorňuje na situáciu exportne orientovaných odvetví, ktoré sú tradičným pilierom nemeckej ekonomiky, v súčasnosti však doplácajú na obchodné spory a ochladzovanie globálneho rastu. „Na základe aktuálne dostupných dát možno očakávať, že priemyselná produkcia výrazne klesne aj v tomto štvrťroku,“ varuje banka.