Nemecko je pripravené upustiť od vyrovnaného rozpočtu, aby sa vyhlo recesii

dnes 16:31 -

Nemecká koaličná vláda je pripravená upustiť od vyrovnaného rozpočtu a vziať si nový dlh, aby sa vyhla možnej recesii. Uviedol to vo svojom najnovšom vydaní týždenník Der Spiegel.

Narastajú totiž obavy, že najväčšia európska ekonomika by sa mohla prepadnúť do recesie. Nemecký export, jeden z kľúčových motorov hospodárstva, sa znižuje v dôsledku spomalenia globálnej ekonomiky, obchodných konfliktov a blížiaceho sa brexitu. To sa už prejavilo na medzikvartálnom poklese hrubého domáceho produktu (HDP) Nemecka v 2. štvrťroku o 0,1 %.

Nemecko má od roku 2014 vyrovnaný rozpočet. Toto fiškálne pravidlo zaviedol bývalý konzervatívny minister financií Wolfgang Schäuble a pokračuje v ňom aj jeho nástupca Olaf Scholz.

Ministerstvo financií odmietlo komentovať správu v týždenníku Spiegel.

Kancelárka Angela Merkelová v utorok (13. 8.) uviedla, že nevidí potrebu balíčka fiškálnych stimulov na podporu spomaľujúcej sa ekonomiky. Dodala, že jej vláda sa zaviazala k vysokej úrovni verejných investícií.

Nemecko už roky čelí výzvam partnerov v eurozóne aj Medzinárodného menového fondu, aby zvýšilo verejné výdavky, ktoré by stimulovali nielen jeho hospodársky rast, ale aj rast celej menovej únie.