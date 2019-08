Invalidný preukaz na oslobodenie od platenia diaľničnej známky nestačí

dnes 11:16 -

Diaľničné známky musia až na niektoré výnimky platiť všetci majitelia áut, ktorí využívajú platené úseky ciest. Jednou z výnimiek sú ťažko zdravotne postihnutí s takzvanou parkovacou kartou. Invalidný preukaz ani parkovacia karta však na oslobodenie od platenia diaľničnej známky nestačí, zdravotne postihnutí musia svoje auto pred prvou jazdou po diaľnici zaregistrovať v Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) a počkať si na potvrdenie.

Problém môže nastať pri akýchkoľvek zmenách. Tie musí majiteľ auta, napríklad pri zmene evidenčného čísla po presťahovaní, oznámiť NDS do piatich dní. Komplikovanejšia situácia nastane pri kúpe nového auta. V tomto prípade musí zdravotne postihnutý majiteľ požiadať o novú registráciu, ale nestačí iba zmenu používaného auta oznámiť. Do doručenia nového rozhodnutia nemôže majiteľ po diaľniciach a rýchlostných cestách jazdiť napriek tomu, že už v minulosti takéto rozhodnutie mal. Oslobodenie od platenia diaľničnej známky sa totiž nevzťahuje na majiteľa, ale na konkrétny automobil.

"Prevádzkovateľ vozidlo oslobodeného od úhrady diaľničnej známky môže užívať vymedzené úseky ciest na základe tohto poskytovateľom služby vystaveného potvrdenia o registrácii oslobodenia vyššie uvedených vozidiel a/alebo jazdných súprav od úhrady diaľničných známok," píše Národná diaľničná spoločnosť v príslušných rozhodnutiach.

Cena za nepozornosť je v tomto prípade vysoká. Invalidný majiteľ nového vozidla, ktorý požiadal o zmenu registrácie, no zatiaľ rozhodnutie nedostal, a napriek tomu jazdil po diaľniciach alebo rýchlostných cestách, môže dostať pokutu od 100 do 500 eur, v blokovom konaní od 50 do 200 eur. V súčasnosti pokuty prichádzajú s viac ako dvojročným oneskorením od priestupku na základe fotografií z mýtnych brán.