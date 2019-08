dnes 13:31 -

Finančníci a rôzni odborníci v posledných mesiacoch čoraz viac skloňujú slovo kríza a tvrdia, že určite príde, otázne je len, kedy a čo ju spôsobí. "I napriek tomu, že ceny nehnuteľností rastú z roka na rok, realitná bublina pravdepodobne nepraskne tak skoro," skonštatoval generálny riaditeľ Across Private Investments Maroš Ďurik. Aj podľa modelu Národnej banky Slovenska sa síce ceny nehnuteľností v súčasnosti nachádzajú vo fáze vzostupu, ale nejde o riziko alebo bublinu.

Spúšťače krízy sa podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Kataríny Muchovej líšia, zvyknú však reflektovať fundamentálne nezrovnalosti v danej ekonomike, či na trhu. "Často prítomnosť asymetrickej informácie cez nárast nedôvery spustí krízu. Práve proti tomu sa snaží pôsobiť dobre nastavená fiškálna a menová politika, väčšia transparentnosť trhových vzťahov ako aj makroprudenčná politika centrálnych bánk, ktorej cieľom je zabezpečiť zdravie finančného sektora," povedala pre agentúru SITA Muchová.

Podľa ekonóma Freda Harrisona, ktorý varoval pred krízou v roku 2008, funguje realitný trh na báze 18-ročných cyklov. Svoje tvrdenie operia o pozorovanie vývoja cien nehnuteľností počas uplynulých 300 rokov. Tvrdí, že kríza prichádza cyklicky, zväčša po osemnástich rokoch od predchádzajúcej. Každý cyklus je rozdelený do troch fáz. V prvej sedemročnej fáze ide o pomalý rast cien nehnuteľností. V druhej sedemročnej fáze ide o rýchly rast cien nehnuteľností. V tretej štvorročnej fáze ide už o prasknutie realitnej bubliny a obdobie recesie.

Na základe tejto teórie Harrison upozorňuje na rok 2026. Tvrdí, že práve vtedy praskne realitná bublina a nastane štvorročná fáza poklesu cien. Podľa neho sa momentálne nachádzame na konci sedemročného rastu cien bývania a pred nami je mierna recesia, za ktorou nasleduje výrazné zdražovanie. "Počas fázy pomalého rastu kupujú nehnuteľnosť skúsení investori. V čase rýchleho rastu nehnuteľnosť predávajú. V tomto období, naopak, prichádzajú neskúsení investori, ktorých láka vidina rýchleho zárobku. Kúpa nehnuteľnosti počas neprirodzene rýchleho rastu je veľké riziko, pretože, čo nevidieť, môže prísť krach," povedal Ďurik.

V druhom kvartáli tohto roka priemerné ceny bývania na Slovensku išli nahor medziročne o 6,4 %. Tempo rastu cien sa však podľa analytičky Poštovej banky Lucie Dovalovej spomalilo. Priemerné ceny nehnuteľností už prekročili historické maximá z druhého kvartálu 2008 o 0,5 %. "Znamená to, že meter štvorcový nehnuteľnosti je drahší o sedem eur oproti maximám z roku 2008," povedala pre agentúru SITA Dovalová. Veľa však podľa nej závisí od typu nehnuteľnosti. Zatiaľ čo ceny domov sú nižšie oproti predkrízovým úrovniam, tak byty už cenové maximá z roku 2008 prekročili.

Je však podľa Muchovej potrebné zdôrazniť rázny nárast disponibilného príjmu v porovnaní s rokom 2008, ktorý priaznivo vplýva na lepšiu dostupnosť bývania. Rast cien nehnuteľností súvisí podľa nej s vysokým dopytom po bývaní. Je dôsledkom rastu príjmov obyvateľstva, ako aj stále dobrou dostupnosťou úverov. Poštová banka predpokladá, že ceny nehnuteľností budú aj po zvyšok tohto roka rásť, no dynamika rastu cien nehnuteľností sa bude zmierňovať vzhľadom na prísnejšie podmienky pri poskytovaní úverov.

"Ťažko predvídať, kedy dôjde k poklesu cien nehnuteľností, nakoľko to závisí aj od viacerých externých faktorov, ktoré ovplyvňujú to ako sa darí našej ekonomike," hovorí Dovalová. Veľa to záleží podľa nej od toho, ako sa vyriešia zahranično-obchodné vzťahy medzi USA a Čínou, akou formou odíde Británia z únie, a taktiež od toho ako sa bude dariť nemeckej ekonomike, kam smeruje viac ako pätina slovenského vývozu.