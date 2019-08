Nemecko je pripravené na deficit

včera 20:05 -

Nemecká kancelárka Angela Merkelová a minister financií Olaf Scholz sú ochotní pristúpiť k realizácií expanzívnej fiškálnej politiky financovanej rozpočtovým deficitom v prípade, ak sa najväčšia ekonomika Európy dostane do recesie. Merkelová však tvrdí, že ešte nenastal čas na proticyklický balík opatrení. Podľa nemeckej ústavy sa môže čistý dlh krajiny zvýšiť iba o 0,35 % outputu počas obdobia, kedy HDP zaznamenáva rast. Počas recesie sú však pravidlá značne miernejšie. Ministerstvo financií odmietlo túto správu komentovať.

Spoločnosti NVIDIA Corp., ktorej akcie počas dnešného obchodného dňa vzrástli o 7,25 % (výkonnosť v horizonte 5 rokov +681,36 %). Prudký rast ceny akcií bol spôsobený zverejnením hospodárskych výsledkov za druhý kvartál roka 2019, pričom zisk na akciu prekonal očakávania analytikov o 8,96 % a tržby o 1,41 %. Spoločnosť NVIDIA Corporation navrhuje, vyvíja a predáva trojrozmerné grafické procesory a súvisiaci softvér. Spoločnosť ponúka produkty, ktoré poskytujú interaktívnu 3D grafiku pre bežný trh osobných počítačov.

Z výsledkov, ktoré dnes priniesla Ázia, stojí za zmienku hongkongské HDP, ktoré medzikvartálne pokleslo o 0,4 % a medziročne vykázalo slabšie tempo rastu na úrovni 0,5 %, oproti očakávaniam analytikov na úrovni 0,6 %. Japonsko v júli predbehlo Čínu v roli najväčšieho držiteľa amerických dlhopisov. Podľa banky Bank of America slabosť čínskeho jüanu "v zásade šliape na brzdu" ostatným menám v regióne. Najviac by mohol stratiť juhokórejský won, naopak thajský bhat by mohol byť najodolnejšie menou rozvíjajúcich sa ázijských krajín. Čínska vláda pripraví reformy smerom k zníženiu reálnych úrokových sadzieb, ktoré budú stáť "na trhových princípoch". Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei +0,06 %, Hang Seng Index +0,94 %, CSI 300 +0,45 %.

Obchodná bilancia EÚ bola v júni na úrovni 20,6 mld. eur oproti očakávanej hodnote 16,3 miliardy eur. Obchod medzi krajinami eurozóny klesol v júni najrýchlejšie za 6 rokov pre obavy z obchodnej vojny. Hodnota obchodu medzi členmi eurozóny klesla o 6,6%, najnižšie od marca 2013. Primárny rozpočet centrálnej vlády Grécka vykázal za prvých 7 mesiacov tohto roka prebytok 1,77 mld. eur. To je vysoko nad stanoveným cieľom, ktorý naopak predpokladal deficit. K výrazne lepším výsledkom prispeli vyššie príjmy vlády, uviedlo dnes ministerstvo financií. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 +1,41%, CAC 40 +1,22 %, DAX +1,31%.

Spojené štáty dnes zverejnili objem nových stavebných povolení, ktorý vzrástol v júli medzimesačne o 8,4 %, trhový konsezus rátal s rastom na úrovni 3,1 %. Počet začatých výstavieb nových domov však poklesol o 4 %. Americká ekonomika má podľa Raya Dalia, zakladateľa najväčšieho svetového hedgeového fondu Bridgewater Associates, 40% šancu, že v roku 2020 zažije recesiu. Donald Trump podľa zdrojov The Wall Street Journal vyjadril záujem o prípadnú kúpu Grónska, najväčšieho svetového ostrova. Podľa Dánska ale nie je na predaj. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: DJIA 1,21 %, S&P 500 +1,45 %, NASDAQ +1,67 %.