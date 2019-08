Výrobca poľnohospodárskej techniky Deere & Co. zhoršil prognózu celoročného zisku

dnes 17:16 -

Americký výrobca poľnohospodárskej a stavebnej techniky Deere & Co. zhoršil prognózu svojho celoročného zisku, keďže problémy farmárov a eskalácia obchodnej vojny s Čínou poškodili jeho tržby. Rozsiahle povodne v USA totiž v tomto roku zabrzdili osev. V 18 amerických štátoch, ktoré najviac pestujú kukuricu, do konca mája osiali iba 58 percent plochy, pričom zvyčajne v takom období je osiatych 90 percent plochy. Okrem toho Čína náhle zastavila nákupy produktov amerických farmárov na protest proti clám zo strany administratívy USA.

Deere & Co teraz predpokladá, že za účtovný rok 2019 dosiahne zisk zhruba 3,2 mld. USD. Predošlá prognóza firmy rátala so ziskom 3,3 mld. USD. Vo svojom treťom účtovnom kvartáli, čiže do 28. júla, spoločnosť evidovala pokles predaja poľnohospodárskych strojov o 6 percent a zníženie zisku o 24 percent. Firma za máj až júl vykázala zisk 899 mil. USD čiže 2,81 USD na akciu. Po vylúčení jednorazových položiek bol zisk spoločnosti v sume 2,71 USD na akciu, čiže bol o 9 centov nižší, ako očakávali analytici.