Ekonomická realita a tri nenaplniteľné ciele Američanov

Zdroj: The Economist

Foto: SITA/AP

dnes 16:22 -

Najnovšie olej do ohňa nalial Trump tým, že Čínu oficiálne obvinil z manipulovania svojej meny, čím si zabezpečuje neférovú konkurenčnú výhodu. Dokonca z toho obvinil aj šéfa ECB Maria Draghiho po tom, čo hovoril o potrebe zníženia sadzieb. Následne klesli výnosy amerických vládnych obligácií, pretože investori očakávajú, že Fed v snahe udržať rast americkej ekonomiky zareaguje na súčasný vývoj znížením sadzieb.

The Economist tvrdí, že Čína v minulosti s menovým kurzom bezpochyby manipulovala, ale dnes "funguje iná dynamika".



"Pán Trump chce ekonomický boom, ktorý bude chránený clami a podporený slabým dolárom. Keď sa mu toho nedarí docieliť, začne útočiť na ostatných. Ekonomická realita ale dosiahnutie troch cieľov znemožňuje," píše The Economist a vysvetľuje, že clá poškodzujú cudzích exportérov a doliehajú na rast vo zvyšku sveta. To tlačí dole menové kurzy, pretože zahraničné banky v snahe udržať rast uvoľňujú svoju politiku. Celkový efekt je tým silnejší, čím viac rastie americká ekonomika. Dolár má totiž v takejto situácii tendenciu posilňovať, a to aj vďaka Trumpovej politike, nie kvôli nejakej globálnej konšpirácii.

"Ak toto americká vláda rýchlo nepochopí, začne globálna ekonomika skutočne trpieť," píše The Economist. Podľa neho už teraz americké firmy obmedzujú investície, pretože na ne dolieha neistota spojená s obchodnými vojnami. Čína bude možno musieť riešiť, podobne ako v roku 2015, vážny problém s odlivom kapitálu. V Európe zase nízke sadzby zvyšujú zraniteľnosť bankového sektora.







Spojené štáty i Čína by pritom mohli siahnuť k nástrojom, ktoré boli ešte pred nedávnom nemysliteľné. Američania by napríklad mohli priamo intervenovať na dolár, obe strany by sa mohli zamerať priamo na niektoré veľké nadnárodné firmy tak, ako to už urobili Američania s Huaweiom. Ak by sa to týkalo bánk, nastal by chaos v globálnom finančnom systéme.

Biely dom si možno predstavuje, že keď bude spor ďalej silnieť, môže americkú ekonomiku opäť zachraňovať Fed. The Economist však tvrdí, že takýto pohľad by ignoroval "hlboké obavy", ktoré teraz vládnu v továrňach, kanceláriách a bankách po celom svete. "Je čas na dohodu, pretože svetová ekonomika toho už veľa neunesie," uzatvára The Economist.