V Nemecku pokračuje v práci čoraz viac ľudí po dovŕšení dôchodkového veku

Do dôchodku neodchádzajú predovšetkým zamestnanci s nižším zárobkom, ale v práci často pokračujú aj zamestnanci s kvalitným vzdelaním. Výskumník IAB Christian Westermeier uviedol, že je to i výsledok chýbajúcich odborníkov, ktorých má krajina v súčasnosti veľký nedostatok.

Z ročníka 1950 zostáva zapojených do pracovného procesu ešte 170.000 mužov a žien. Ich počet je dvojnásobne vyšší než v prípade ročníka 1945. Povojnové ročníky sú podstatne silnejšie než tie staršie. Rozdiely medzi podielom zamestnaných dôchodcov v starých a nových spolkových krajinách je prakticky rovnaký.