Situácia v súvislosti s africkým morom ošípaných je podľa ministerky Matečnej dramatická

dnes 14:16 -

Situácia v súvislosti s africkým morom ošípaných je podľa ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriely Matečnej dramatická. "To, že sme našli nielen štyri prípady afrického moru ošípaných v domácich chovoch, ale sme ho identifikovali aj u diviaka, znamená iné bezpečnostné veterinárne opatrenia, aby sme zamedzili šírenie vírusu,“ uviedla po zasadnutí národnej expertnej skupiny na boj proti africkému moru ošípaných v Trebišove Matečná.

Ako povedal riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Jozef Bíreš, pre zamedzenie rozšírenia choroby u diviakov zintenzívnia lov v niektorých oblastiach. "Vzhľadom na to, že za normálnych podmienok diviak prejavuje svoju životnú aktivitu v noci, bude vydané mimoriadne opatrenie hlavného veterinárneho lekára, kde povolíme aj zakázané spôsoby lovu,“ uviedol Bíreš a dodal, že na rokovaní expertnej skupiny na boj proti africkému moru ošípaných odzneli dva návrhy, ako zaobchádzať s nájdenou uhynutou zverou. Prvým je zabalenie uhynutého diviaka do hermeticky uzavretého vaku a priamy odvoz do kafilérie, kde odoberú vzorky. V druhom prípade navrhujú vykopať za presne stanovených podmienok zbernú jamu, kde by uhynuté diviaky za kontroly príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy ukladali.

Rezort pôdohospodárstva v stredu zverejnil na svojej stránke výzvu na odškodnenie pre majiteľov ošípaných, ktoré museli usmrtiť. „Odškodňovanie sa týka, tých, ktorí mali registrované legálne chovy. Kusy do 40 kilogramov odškodňujeme sumou tri eura za kilogram a nad 40 kilogramov sumou 1,40 eura za kilogram. Cena bola stanovená momentálnou cenou na svetových trhoch," uviedla Matečná.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v pondelok informovalo o prvom pozitívnom prípade afrického moru ošípaných u diviaka. Miesto nálezu bolo v poľovnom revíri v katastri obce Svätuše v okrese Trebišov, približne sedem kilometrov od spoločnej slovensko-maďarskej hranice, kde v oblastiach na maďarskej strane hranice je už dlhodobejšie diagnostikovaný výskyt AMO u diviačej zveri. Len od 1. januára 2019 v Maďarsku celkovo evidovali viac ako 800 pozitívnych prípadov. Diviak vykazoval zmeny správania, ulovil ho poľovník a následne bola vzorka zaslaná na vyšetrenie do Národného referenčného laboratória vo Zvolene.