Britská inflácia v júli nečakane posilnila

Medziročná inflácia vo Veľkej Británii sa v júli nečakane dostala naspäť nad úroveň, ktorú si želá udržiavať Bank of Engand. Keďže sa však blíži dátum brexitu, nevytvára to tlak na britskú centrálnu banku, aby zvýšila úrokové sadzby. Britský štatistický úrad v stredu informoval, že spotrebiteľské ceny v krajine za dvanásť mesiacov do konca júla posilnili o 2,1 percenta. Medziročná inflácia tak vzrástla z júnovej úrovne dve percentá. Trh očakával, že inflácia mierne oslabí, a to na 1,9 percenta.

Rast inflácie by za normálnych okolností mohol podnietiť niektorých stúpencov prísnejšej menovej politiky v Bank of England k presadzovaniu zvýšenia úrokov. Avšak v súvislosti s tým, že Veľká Británia má 31. októbra odísť z Európskej únie, vládne neistota a centrálna banka zaujala pozíciu vyčkávania na ďalší vývoj.