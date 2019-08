Argentína po voľbách: Prekvapenie prinieslo pád akcií aj meny

Zdroj: CNBC

Mauricio Macri prehral prvé kolo volieb o oveľa väčší rozdiel, ako sa očakávalo. Podľa oficiálnych výsledkov sa objavili vážne pochybnosti o pravdepodobnosti opätovného zvolenia úradujúceho prezidenta. Mnohí považovali voľby za referendum o bolestivých hospodárskych reformách Macriho. Podnikateľsky prívetivý prezident sľúbil, že bude pokračovať v rovnakom prístupe založenom na úsporných opatreniach, ak bude znova zvolený koncom tohto roka.

Opozičný stredo-ľavý Alberto Fernandez si dokázal zabezpečiť 47,7 % hlasov, keď bolo spočítaných približne 99 % hlasov. Macri a jeho kolega Miguel Angel Pichetto získali 32,1 % hlasov. Na tlačovej konferencii v pondelok Macri vyhlásil, že jeho koalícia „zvráti zlé primárne volebné výsledky včerajška“ a že opozícia by sa podľa agentúry Reuters mala po pondelkovom výsledku na trhu pozrieť na svoje vlastné politiky.





Krátko po otvorení obchodovania argentínske peso stratilo takmer 25 % svojej hodnoty, padlo na 59 dolárov. Peso bolo na úrovni 45,25 v predchádzajúcom období. Podľa obchodníkov citovaných agentúrou Reuters potom peso dosiahlo rekordných 65 dolárov za dolár, čo predstavuje stratu 30,3 %. Výsledok volieb prinútil argentínske dlhopisy denominované v eurách znížiť o takmer 9 centov. Výnos, ktorý sa pohybuje nepriamo k cene, vzrástol takmer o 3 %.

Výsledok primárnych volieb, ktoré mnohí vnímajú ako kľúčový ukazovateľ prvého kola argentínskych prezidentských volieb 27. októbra, sa považuje za jasný signál, že juhoamerická krajina je pripravená odmietnuť úsporné hospodárske politiky vládnutia.

"Na obidvoch stranách je to totálny šok," zdôraznila Jimena Blancová, z poradenskej Verisk Maplecroft. Takmer všetky prieskumy verejnej mienky totiž predpovedali omnoho užšie preteky medzi dvoma vedúcimi kandidátmi. Nikto, dokonca ani najoptimistickejší priaznivci Fernandeza neočakávali takýto výsledok. „Ponaučením je, že Argentínčania nechcú úsporné opatrenia.“





Po bolestivých reformách Macri dúfal, že nedávne náznaky ekonomického oživenia budú stačiť na to, aby voliči v druhej najväčšej krajine Južnej Ameriky dokázali vydržať v reforme voľného trhu napriek recesii a 55 % inflácii. Analytici však predpovedajú, že jeho šance na znovuzvolenie sa teraz javia ako „čoraz bezútešnejšie“. Naproti tomu Fernandez, od ktorého sa očakávalo, že vyjde na vrchol v symbolických primárkach avšak s oveľa menším odstupom, sľubuje, že krajina sa môže tešiť na vytvorenie „novej histórie“.







Blancová očakávala v pondelok na finančných trhoch „veľmi volatilný deň“. Je to preto, že miera víťazstva Fernandeza posunula stredoľavého kandidáta na správnu cestu, aby v prezidentských voľbách koncom tohto roka dostal väčšinu hlasov. V takom prípade by Fernandez mohol skoncovať s hospodárskymi reformami, ktoré zaviedla Macriho administratíva. Vrátane opatrení týkajúcich sa záchranného balíka Medzinárodného menového fondu. "To je to, čoho sa trhy najviac obávajú."







Podľa Blancovej vyvolá oslabenie pesa zásah argentínskej centrálnej banky, aby zvýšili úrokové sadzby v snahe zvládnuť prepad. „Nemyslím si, že existuje spôsob, ako to ošetriť. Pravdepodobne dôjde k panickej reakcii na trhu,“ povedal Abhijit Surya, analytik Economist Intelligence Unit pre CNBC. Potvrdil varovanie Blanca ohľadom argentínskej meny a uviedol, že investori by mali byť pripravení na znehodnotenie pesa. Pravdepodobne to „zasiahne“ aj argentínske dlhopisy a akcie, zatiaľ čo riziková prémia krajiny - meraná pomocou päťročného swapu na úverové zlyhanie - pravdepodobne stúpne ako účastníka trhu s faktorom vyššieho rizika zlyhania štátu pod vládou Fernandeza.