Rast ruskej ekonomiky sa v 2. kvartáli zrýchlil

dnes 9:01 -

Ruský štatistický úrad Rosstat zverejnil predbežné údaje, podľa ktorých hrubý domáci produkt (HDP) Ruska vzrástol za obdobie apríl až jún medziročne o 0,9 % po 0,5-percentnom raste v 1. kvartáli. Pod oslabenie rastu na začiatku roka sa podľa analytikov do veľkej miery podpísalo zvýšenie dane z pridanej hodnoty.



V 2. štvrťroku sa situácia zlepšila, podľa ministerstva hospodárstva najmä vďaka vývoju v priemysle, zvlášť v metalurgickom a chemickom sektore. Kúpna sila obyvateľstva však naďalej klesá, dodalo ministerstvo. Za celý 1. polrok tak ruská ekonomika zaznamenala rast na úrovni 0,7 %, čo je nižšie tempo rastu, než predpokladá na tento rok ruská vláda.

Vývoj v 2. štvrťroku bol však v súlade s očakávaniami centrálnej banky. Tá v júli zverejnila prognózu, v rámci ktorej očakávala v 2. kvartáli rast ekonomiky na úrovni 0,5 % až 1 %. V 3. kvartáli počíta so zrýchlením rastu do rozmedzia 0,8 % až 1,3 %.



Najvyššie tempo rastu v histórii súčasného Ruska zaznamenala krajina vo 4. štvrťroku 1999, keď rast dosiahol 12,1 %. Naopak, najhorším kvartálom pre ruskú ekonomiku bol 2. štvrťrok 2009, teda po nástupe svetovej finančnej krízy. Vtedy ruská ekonomika klesla o 11,2 %.