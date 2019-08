Výstavba komunitného centra nepokračuje podľa harmonogramu

dnes 15:16 -

Výstavba komunitného centra v obci Košické Oľšany v okrese Košice-okolie pravdepodobne nebude ukončená v stanovenom termíne. Ako pre TASR povedal starosta Slavomír Horváth, jeho fungovanie by pomohlo k zlepšeniu spolužitia rómskeho a väčšinového obyvateľstva. Prispievajú k tomu aj miestne poriadkové hliadky.

„Komunitné centrum sa už stavia, no máme trošku problémy s dodávateľskou firmou – nepracuje podľa schváleného predloženého harmonogramu výstavby. Či s ňou ukončíme zmluvu a budeme vyberať nového dodávateľa na dokončenie, je v štádiu riešenia,“ povedal s tým, že s výstavbou vedľa obecného úradu sa malo začať vlani v októbri, začalo sa o sedem mesiacov neskôr. „Je spravená základová doska a vytiahnuté sú múry na prízemí. Zatiaľ to stojí, dodávateľská firma nejako prerušila práce,“ dodal. TASR sa s dodávateľom nepodarilo skontaktovať.

Budova má byť hotová do konca novembra. Obec získala na výstavbu komunitného centra nenávratný finančný príspevok vo výške približne 237.200 eur, projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Situáciu podľa slov starostu riešia právnici a budú ju musieť konzultovať aj s ministerstvom vnútra.

„Komunitné centrum chceme z toho dôvodu, že máme dosť početnú rómsku komunitu. Robili by sa tam školenia, rôzne kurzy. Chodili by tam deti, dospelí a slúžilo by to aj pre občanov z väčšinového obyvateľstva – môžu sa tam stretávať dôchodcovia. Súčasťou by bolo aj zázemie - kuchyňa či veľká spoločenská miestnosť,“ povedal.

V obci doposiaľ neevidujú veľké problémy s rómskymi marginalizovanými skupinami. Po mesiaci fungovania starosta pozitívne hodnotí aj miestnu občiansku poriadkovú službu, ktorú na najbližšie dva roky tvoria traja pracovníci. „Občania sú s nimi veľmi spokojní. Chodia po obci ráno, na obed, večer, aj cez víkendy. Bezpečnosť sa zlepšila a hlásia, keď niekto narušuje verejný poriadok, vypúšťa žumpy, alebo robí čierne skládky. Sú veľmi nápomocní,“ uzavrel Horváth.