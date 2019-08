Objem čínskych investícií v Európe sa v 1. polroku prepadol o 80 %

dnes 14:46 -

Čínske investície v Európe klesli v 1. polroku tohto roka medziročne o 80 %. Uviedla to v pondelok v pravidelnej polročnej správe poradenská spoločnosť Ernst & Young (EY), ktorú zverejnila agentúra DPA.

Čína investovala do európskych firiem za prvých šesť mesiacov tohto roka 2,4 miliardy USD (2,14 miliardy eur), do čoho je započítaných 81 akvizícií a nákupov podielov, uviedla EY s tým, že väčšinou išlo o kontrakty menšieho rozsahu. V Nemecku, najväčšej ekonomike Európskej únie, však Čína za 1. polrok nezrealizovala žiadne akvizície a do nemeckých firiem investovala iba zhruba 505 miliónov USD. Na porovnanie, v minulom roku najväčšia ázijská ekonomika investovala v Nemecku približne 10 miliárd USD.

Za prudkým poklesom investícií je podľa EY pokračujúci konflikt medzi Čínou a USA, ktorý oslabil rast čínskej ekonomiky. Navyše, čínske investície stále viac znervózňujú európske vlády, ktoré obmedzujú prístup čínskych firiem k domácim podnikom, ktoré pôsobia v (pre štát) citlivých oblastiach.

Rekordným rokom pre Európu, čo sa týka čínskych investícií, bol rok 2016. V ňom Čína investovala v Európe prostredníctvom akvizícií európskych podnikov približne 85 miliárd USD.