Čo sa stane s Boeingom po tragédiách s modelom 737 MAX?

Svoje letové plány na leto museli spoločnosti využívajúce tento model populárneho lietadla na stredné trate prepracovať tak, aby ho dokázali nahradiť inými strojmi. Najväčší európsky hráč Ryanair mal objednaných 58 kusov tohto modelu, no prevezme zrejme len 30 kusov. Kvôli zmene počtu strojov, ktoré má prepravca po týchto udalostiach k dispozícii znížil počet prepravených osôb vo svojich plánoch o 5 miliónov osôb na 157 miliónov. To znamená, že rast prepravených pasažierov nebude medziročne o 7 ale len o 5 %. Riaditeľ Ryanairu O´Leary sa vyjadril, že spoločnosť možno kvôli 737 MAX v zimnej sezóne zatvorí niektoré základne, z ktorých v minulosti lietala.





Problémy spôsobené povinným parkovaním lietadiel hlásia aj Nórske aerolinky, ktorých zisk sa zrejme zredukuje v roku 2019 o 47 miliónov eur.



Tvrdý dopad má odstavenie 737 MAX aj na americkú nízko nákladovú spoločnosť Southwest. Jej lietadlový park obsahuje až 34 kusov tohto stroja a dnes je jeho najväčším používateľom na svete. Prevádzkový výnos za druhý štvrťrok spoločnosti klesol pre odstavenie lietadiel o 175 miliónov dolárov oproti plánu. Okrem iného to znamenalo, že museli vybaviť 20.000 zrušených leteniek kvôli zmenšenému počtu disponibilných sedadiel.





Pre výrobcu Boeingov tieto odstávky, nerealizované príjmy a zvýšené náklady jeho odberateľov znamenajú potenciálne ďalšie náklady na kompenzáciu strát či iné finančné opatrenia. Okrem kompenzácie vo výške 100 miliónov dolárov, ktoré si spoločnosť rezervovala pre pozostalých obetí leteckých nešťastí tohto lietadla to bude ďalšia čiastka, ktorú si firma musí vytvoriť ako rezervný fond. Odstávka 737 MAX nariadená federálnym úradom pre leteckú bezpečnosť už trvá piaty mesiac a nie je isté, či nebude predĺžená aj do roku 2020.





Niektoré letecké spoločnosti sa kreatívne rozhodli pre iné riešenie, aby nemuseli rušiť lety zo svojich plánov. Dobrým príkladom je americký United, ktorý síce v júni a júli musel zrušiť 2400 letov no plánuje medziročný nárast počtu prepravených osôb o 3 %. Pre tento účel sa United rozhodol nakúpiť namiesto odstavených 737 MAX staršie Boeingy 737-700. Tie sú síce vybavené len sedadlami pre 126 cestujúcich (MAX má kapacitu 179 sedadiel), no ako núdzové riešenie plne postačujú.







Podobnú motiváciu mali zrejme aj nákupy starších Airbusov 319 od leasingovej spoločnosti AerCap, ktoré United kúpila pred časom. United na jednej strane týmito nákupmi ušetrí na investícii, pretože „jazdené lietadlo“ je podobne ako používané auto lacnejšie ako nový stroj priamo od výrobcu. Z cenovky 60 – 100 miliónov dolárov za nové lietadlo, sa môže stať cena 5 - 20 miliónov. Samozrejme, prevádzkové náklady moderných lietadiel sú nižšie, no túto nevýhodu kompenzuje nákup starších strojov v situáciách ako je táto najmä vo forme neuniknutých príjmov, ktoré by nastali pri rušení letov.



Uzemnenie lietadiel 737 MAX znamená pre letovú sezónu počas leta 2019 približne 40 miliónov zrušených sedadiel. Nie je sa čomu diviť, ak letecké spoločnosti hľadajú spôsoby, ako tieto výpadky v kapacite nahradiť. Iným riešením, ako je nákup starších lietadiel je ponechanie lietadiel v prevádzke. Tento krok avizuje americká spoločnosť Alaska Airilines. Tá sa rozhodla, že zmení pôvodný plán na vyradenie turbovrtuľových lietadiel Q400 a presunie ich moment vyradenia na neskorší dátum.







Dodávky objednaných 737 MAX v počte 32 kusov sa oneskoria a Alaska Airlines by týmto omeškaním mohla prísť približne o 1 % tržieb. Jej používané Q400 začala Alaska vyraďovať v roku 2017 a mali byť nahradené modernými Embraermi 175. Aktuálne rozhodnutie hovorí, že dcérske aerolinky Horizon, ktoré patria pod Alaska, si Q400 nechajú a ich sedadlová kapacita sa bude naďalej využívať. Horizon si vyžiada aj návrat dvoch kusov Q400, ktoré už boli vyradené, takže celkový počet tohto modelu vo flotile Alaska bude 33 kusov.

Americký výrobca lietadiel a leteckej techniky vyexpedoval za prvých sedem mesiacov tohto roka 258 lietadiel, čo je o 38 percent menej ako v rovnakom období vlani. Boeing tak zrejme stratí pozíciu najväčšieho svetového výrobcu lietadiel, ktorú si drží už sedem rokov. Európsky rival Airbus v rovnakom období dodal na trh 458 lietadiel, uviedla agentúra Reuters.

Hospodárenie firmy zásadne ovplyvňujú pochybnosti ohľadom budúcnosti doteraz najpredávanejšieho lietadla 737 MAX. Kvôli rastu nákladov spojených s touto záležitosťou, Boeing za apríl až jún vykázal doteraz najväčšiu štvrťročnú stratu a varoval, že by v prípade pretrvávajúceho zákazu lietania strojov 737 MAX mohol ich výrobu ďalej obmedziť alebo úplne zastaviť.

Na trhu dopravných lietadiel so širokým trupom sa Boeingu tento rok celkovo darí lepšie ako vlani a prvenstvo pred Airbusom si udržal. Za prvých sedem mesiacov vyexpedoval 24 strojov 777 a 90 strojov 787 Dreamliner, zatiaľ čo vlani to bolo 25, respektíve 80 lietadiel. Airbus v rovnakom čase dodal zákazníkom 60 lietadiel A350 a 24 strojov A330.

Americký koncern Boeing odložil uvedenie do prevádzky svojho nového modelu 777X pre lety na veľmi dlhé vzdialenosti, čo je ďalšia negatívna správa po kríze strojov 737 MAX.