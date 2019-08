Multi-level marketing je legálna pyramída, odpor však naďalej rastie

Zdroj: theconversation

Foto: getty images

dnes 0:04 -

Viacúrovňový marketing. Model predaja výrobkov prostredníctvom siete distribútorov. Distribútori nakupujú produkty spoločnosti a potom ich predávajú, pričom si účtujú zisky. Peniaze sa nevytvárajú iba z predaja, ale aj z náboru nových distribútorov. Za každého nového člena siete dostáva konkrétny náborár províziu aj časť jeho príjmu. Rozdiel oproti schémam nelegálnych pyramíd je v tom, že existuje produkt. Kritici však tvrdia, že mnoho MLM má obchodný model, ktorý sa zameriava skôr na nábor a získavanie nových distribútorov, aby si produkt kúpili, než na skutočný predaj spotrebiteľom. Nedávno na to poukázal aj článok v novinách The Guardian. MLM sľubuje ľuďom finančné príjmy, ktoré im zmenia život. Ale v skutočnosti mnohí o peniaze a svojich priateľov prichádzaj. Len pár z nich tróni na vrchole pyramídového zisku.

The Guardian sa zameral na obchod s kozmetickými výrobkami. Takých firiem je ale omnho viac, najskôr ste sa asi stretli s firmou, ktorá predáva výrobky na chudnutie, či starostlivosť o pleť a podobne. Tieto firmy sa čoraz viac spoliehajú na silu sociálnych médií, a to tak pri predaji svojich výrobkov, ako aj pri nábore nových distribútorov on-line.





Hlavným cieľom v ich hľadáčiku sú ženy. Podľa Asociácie amerického priameho predaja, obchodného orgánu pre toto odvetvie, 73,5 % osôb zapojených do MLM v roku 2018 boli ženy. Európska asociácia priameho predaja tvrdí, že len v Británii je v tomto biznise 77 % žien. Najmä mladé mamičky sú zaplavené žiadosťami o „podporu podnikania svojich priateľov“. Sľubuje sa im ľahký spôsob, ako zarobiť peniaze z domu a zároveň vyvážiť starostlivosť o deti. Ďalšou výzvou MLM je komunita, pomoc od kolegov. Prostredníctvom koučingu ich trénujú, aby boli úspešní a získali si podporu aj od ostatných v sieti. Toto často vedie k tomu, že práve tá najzraniteľnejšia časť populácie nedokáže odolať lákadlu ľahko zarobených peňazí. Pripraviť si prácu podľa vlastného rozvrhu a vstúpiť do komunity, ktorá ma bude podporovať. Niektoré z týchto spoločností však majú alarmujúcu mentalitu kultu osobnosti. Povzbudzujú distribútorov, aby sa odstrihli od negatívnych komentárov a týchto ľudí eliminovali zo svojho života. Majúc na pamäti, že iba 1 % ľudí dosahuje zisk, je to dobrý dôvod izolovať svojich ľudí, a tak neustála snaha o predaj môže odcudziť priateľov a rodinu, ktorí sa nechcú zapojiť do MLM.





Počet ľudí, ktorí majú negatívne skúsenosti s distribúciou MLM, dvíha vlnu odporu. Skupina anti-MLM na internetovom fóre Reddit má takmer pol milióna členov. „Multi-level marketingové systémy (MLM) sú odpadom našej spoločnosti. Jeho účastníci budujú pyramídu stále vyššiu, alebo sú ňou zničení.“ Skupina na Facebooke„ Znie to ako MLM ale ok “má viac ako 100 000 členov a v podcastoch sa rozoberá „ ich zlá obchodná štruktúra, nepríjemné marketingové praktiky “ a všade okolo strašného základu.

Cieľom takýchto aktivistov sa stala aj MLM firma na oblečenie Lularoe. Počiatočné náklady na nákup boli minimálne 5 000 USD, čo je obrovská suma pre odvetvie MLM. Množstvo následných škandálov vyvrcholilo súdom vo Washingtone v USA, ktorý podal žalobu proti spoločnosti tvrdiac, že ide o pyramídovú hru. Lularoe tvrdí, že je to nezmysel. Trvá na tom, že účastníkom ponúkli príležitosť na „zodpovedné podnikanie“ a „cestu k novej slobode v ich živote“, čo naznačuje, že zlyhanie jednotlivcov bolo spôsobené nedostatkom „požadovaného úsilia“.







Iným príkladom je dokument na Netflixe - Stávka na nulu, predstavuje boj proti Herbalife aktivistami LatinX v USA. Alebo aktivita Ružová pravda. Tá pomáha ženám, ktoré sa „oslobodzujú od zneužívajúcich pyramídových schém a vykorisťujúcich MLM spoločností ako je Mary Kay (kozmetika)“. Aktivisti často cítia, že boli osobne prenasledovaní, buď ako bývalí distribútori, alebo ako cieľ.

Vďaka tejto obnovenej mediálnej pozornosti a prudko rastúcemu hnutiu proti MLM, je zaujímavé vidieť, že spoločnosť AdvoCare, značka výživy a doplnkov výživy so sídlom v Texase, sa minulý mesiac rozhodla opustiť svoj model MLM. Spoločnosť uviedla, že Federálna obchodná komisia nesúhlasila „so spôsobom, akým spoločnosť AdvoCare odmeňuje svojich distribútorov“. Vypočutie bolo neverejné, preto sa nedá presne vedieť, kvôli čomu sa AdvoCare rozhodli rozpustiť svoju sieť 100 000 distribútorov. Je však známe, že v posledných rokoch bolo na firmu podaných viac sťažností na súdoch. Hromadia sa žaloby bývalých predajcov tvrdiac, že ​​ide o pyramídovú schému. Olympijská plavkyňa dokonca tvrdí, že tieto výrobky boli zodpovedné za jej pozitívny test na zakázanú látku.

Napriek vlne odporu nie je pravdepodobné, že by MLM úplne vymizol. Zatiaľ čo konkrétne spoločnosti raketovo rástli aj padali, samotný model, ktorý sľubuje ľahké peniaze a nápomocných kolegov, v priebehu rokov čelil mnohým súdnym sporom. Hnutie proti MLM by však mohlo priniesť zmenu prostredníctvom vzdelávania spotrebiteľov a tlaku, ako aj podpory mnohých ľudí, kto