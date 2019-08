Južná Kórea odoberie Japonsku štatút spoľahlivého obchodného partnera

dnes 9:01 -

Južná Kórea vyradí Japonsko zo zoznamu krajín, ktoré považuje za spoľahlivých obchodných partnerov. Oznámil to v pondelok juhokórejský minister obchodu Sung Jun-mo. Rozhodnutie sa považuje za odvetný krok po tom, čo Japonsko začiatkom tohto mesiaca odobralo Južnej Kórei štatút zvýhodneného obchodného partnera. Opatrenie by malo nadobudnúť účinnosť počas septembra, dodal minister. Japonsko podľa neho porušilo pravidlá medzinárodného obchodu, keď zaviedlo obmedzenia na vývoz niektorých citlivých materiálov do Južnej Kórey.

Vláda v Tokiu vydala začiatkom júna nariadenie, podľa ktorého musia japonské firmy žiadať o vydanie povolenie vždy, keď chcú vyviezť do Južnej Kórey určité chemikálie dôležité pre výrobu polovodičov, počítačových čipov a rôznych komponentov pre smartfóny a iné technologické zariadenia. Japonsko obmedzenia vysvetľuje obavami z možného zneužitia chemikálií na vojenské účely.

Južná Kórea, ktorá je najväčším dodávateľom čipov a displejov na svete, považuje japonské obchodné obmedzenia za odvetu pre rozhodnutie súdu prikazujúce japonským firmám odškodniť Juhokórejčanov za nútené práce počas druhej svetovej vojny.